General Cerri volvió a la gloria y se consagró campeón del torneo de bochas por tercetos

General Cerri se consagró campeón del Torneo Apertura de bochas por tercetos y desató una verdadera fiesta entre jugadores, dirigentes y simpatizantes que acompañaron al equipo durante toda la competencia.

Tras casi cinco meses de certamen, el conjunto cerrense coronó una campaña de gran regularidad y logró un título que el club esperaba desde hacía 28 años y medio. Además, volvió a disputar una final después de ocho temporadas, ratificando el crecimiento que venía mostrando en los últimos torneos.

El terceto campeón estuvo integrado por Juan Pablo Urra, Dardo Labastie y Santiago Grill, quienes fueron construyendo un funcionamiento sólido a medida que avanzó el campeonato.

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Urra volvió a demostrar su jerarquía y liderazgo, mientras que Labastie fue creciendo partido tras partido hasta convertirse en una pieza clave. Grill, por su parte, aportó experiencia, regularidad y precisión en los momentos decisivos con un arrime letal para sus adversarios.

El plantel también contó con el acompañamiento de Gabriel Urra, quien formó parte del equipo durante el desarrollo del torneo.

La consagración llegó como premio a un proyecto que venía madurando desde temporadas anteriores. General Cerri había quedado muy cerca del objetivo en el campeonato pasado y esta vez encontró las respuestas necesarias para dar el paso definitivo y quedarse con el Apertura.

El festejo tuvo su epicentro en la sede del club, el estadio "Jorge Visani", donde la comunidad cerrense celebró junto a los jugadores un logro largamente esperado y le dispensó un merecido homenaje al "Pato", quien supo aportar muchísimo por la institución auriazul.

La conquista no solo representa un nuevo campeonato para General Cerri, sino también el reconocimiento a un grupo que sostuvo el esfuerzo, la convicción y el trabajo colectivo hasta alcanzar la gloria.