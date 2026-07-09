Escandalosa salida de Ricardo Centurión de Racing de Córdoba: “Nos colmó la paciencia”

Tras un semestre en Racing de Córdoba, nuevamente el presente y el destino de Ricardo Centurión se desdibujan: hace un par de semanas se anunció sorpresivamente una rescisión de su contrato en medio de una reestructuración del equipo, que incluyó un cambio de cuerpo técnico. Pero en un momento la situación quedó en pausa... hasta estos días.

Con el arribo del “Sapito” Gustavo Coleoni a la dirección técnica, se habló de que el atacante había pedido una segunda oportunidad. Pero ahora el presidente del club, Manuel Pérez, rompió el silencio al respecto y, en diálogo con LV2, desnudó otros problemas que tuvieron con el ex Boca, Racing y Vélez y que excedieron lo deportivo, decantando el adiós definitivo.

Por lo pronto, Centu no se presentó a entrenamientos y sesiones de kinesiología pactadas, además de cometer otros desprolijos accionares para con la dirigencia. "Nos colmó la paciencia”, bramó el mandamás.

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"Fue notificado en cada multa. Esperamos que nos devolviera la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se moviera en Córdoba y nada de ello sucedió. Es un muy triste porque le dimos todo, le brindamos confianza, pero lamentablemente tenemos que ponerle un cierre al tema", finalizó.

Así, el extremo de 33 años vuelve a encontrarse en un momento de incertidumbre en su carrera, marcada en varios momentos por problemas de adicciones y salud mental. De Córdoba, se despide tras disputar solo 14 partidos, con 3 goles y dos asistencias.

Horas después de sus dichos, cuando en Nueva Italia pensaban que habían calmado las aguas, el atacante rompió el silencio en su cuenta de Instagram y apuntó directamente a Pérez: “Ay, Manuel Pérez. Cuando yo hable de vos, se te van a ir las elecciones y tu mentira. Un dictador con un hijo con un mismo problema”.

En llamas, siguió lanzando dardos: “Un tipo que los hace cagar de hambre a los chicos y exige resultados”. A su vez, denunció carencias en el predio en el que entrena el plantel: “No tienen ducha, no tienen desayuno”.

En su picante storie, Centurión dejó entrever una fuerte comparación política: "¿No tendrías que estar en Venezuela?". Y remarcó las diferencias que fueron tensando el vínculo: “Yo soy libre, cosa que si no opino igual que vos no escuchás. No escuchen, acérquense y vean que no imponga miedo”.

Además, le dejó una dedicatoria a la gente:“Ahora sí, a la hinchada, mis respetos. Hay cosas mejores que el sistema de este tipo. Nueva Italia, abrazo y hasta siempre”.

No conforme con su primer posteo, el exjugador de Boca lanzó otro duro mensaje en su cuenta de Instagram: "Empiecen a investigar, no es solo aliento, hay dictadores y como los que estan al lado son mamaderas no pagan y se sientan en las concentraciones a tomar vinos de mucha guita". Del mismo modo, afirmó que "los caraduras de la dirigencia alquilan concentraciones en hoteles y se llevan la cometa. Nueva Italia es grande, pronto nos vemos. Abrazo gigante".

Del lado de la familia Pérez, fue su hijo Nazareno quien salió a contestarle con filosos comentarios: “La persona que tratás de dictador te compró hasta los calzoncillos cuando llegaste con lo puesto, las zapatillas para entrenar y también te transfirió una Amarok que estaba a mi nombre”.

Y agregó: “¿Viviste en un country, que ahora hay que ir a limpiar por la mugre que dejaste, y querés hablar? ¡Hablá bien entonces! Sin blasfemias, hablá de las que te cubrió el presidente de Racing y tus compañeros, tanto que querés hablar. Yo de corazón te deseo lo mejor, pero no hay que ser tan atrevido ni desagradecido con gente que te dio todo lo que más pudo. Esto es el Ascenso, acá cuesta el doble y sí hay duchas en Racing y desayunos, no con la última tecnología como acostumbrará Centurión en su glotonería, pero acérquense al predio”.

“Me olvidaba. La Amarok todavía no la pagaste. Y voy a ir a pagar yo la deuda que dejaste del service antes de irte. Después te hacés el turro”, cerró con un emoji de una rata.