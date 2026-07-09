Se confirmó el árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Suiza, por los cuartos de final

Se conoció esta tarde el árbitro del partido que afrontará la Selección Argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, que se jugará el sábado a las 22.

El juez principal del encuentro será el portugués Joao Pinheira, quien estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes.

Mientras que los canadienses Drew Fischer y Micheal Barwegen completan el equipo arbitral para el cotejo que se disputará en el Arrowhead Stadium.

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Pinheira ya dirigió a Suiza en la fase de grupos, en la victoria por 4 a 1 ante Bosnia, donde cobró un penal para el conjunto helvético.

Además, impartió justicia en el choque entre Sudáfrica y Canadá, que marcó la apertura de los cruces eliminatorios del Mundial.