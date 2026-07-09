La demanda por ver a la Selección Argentina en cuartos de final dispara precios en la reventa oficial

El precio de las entradas para ver a Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se disparó en la reventa oficial de FIFA, donde algunas ubicaciones llegaron a ofrecerse por hasta 115 mil dólares.

El encuentro se disputará el próximo sábado, desde las 22 (hora de nuestro país), en el Kansas City Stadium, luego de que la Selección dirigida por Lionel Scaloni eliminara a Egipto por 3 a 2 y Suiza dejara afuera a Colombia por penales.

La euforia por la clasificación de Argentina a cuartos de final provocó una fuerte suba en la demanda de tickets, especialmente entre los hinchas que buscan acompañar al vigente campeón del mundo en una instancia decisiva del torneo.

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Según los valores relevados en la plataforma oficial de reventa a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, todavía se podían encontrar entradas para sectores superiores entre 1.500 y 3.000 dólares, aunque en varias ubicaciones el promedio ya rondaba los 5.000.

Los valores más altos aparecen en ubicaciones preferenciales y plateas cercanas al campo de juego, donde algunos vendedores publicaron tickets por encima de los 100.000 dólares, con un techo de 115.000.

La plataforma oficial permite que los propietarios de las entradas fijen sus propios precios de venta, mientras FIFA interviene como intermediaria para garantizar la autenticidad de la operación. En otros partidos del Mundial, el sistema ya había generado críticas por los valores inflados y por las comisiones aplicadas a compradores y vendedores.

Para dimensionar la escalada, en el partido anterior de Argentina ante Egipto se habían observado entradas premium de hasta 57.500 dólares, por lo que los valores para el duelo frente a Suiza prácticamente duplicaron esa marca.

Argentina buscará ante Suiza el pase a semifinales después de una clasificación agónica frente a Egipto, mientras que el conjunto europeo llegará tras jugar 120 minutos y vencer a Colombia en la definición por penales.

Con la Selección otra vez entre los ocho mejores del mundo y miles de argentinos intentando asegurarse un lugar en las tribunas, la reventa volvió a convertirse en uno de los grandes temas de la previa mundialista. (NA).