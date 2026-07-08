No le fue nada "simple", pero Pellegrini venció a Caza y Pesca e igualó la final de la LBB Bronce

Solomon y Barrera luchan por la pelota en el Casanova. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

En un partido vibrante y lleno de matices, que se definió recién en el tiempo extra, Pellegrini venció esta noche a Caza y Pesca Huracán Médanos e igualó (1 a 1) la final del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

El equipo puntaltense se repuso de un mal comienzo y terminó ganando por 83 a 79, luego de igualar en 68 en el tiempo regular del segundo punto de la serie (al mejor de cinco), que se jugó en el Osvaldo Casanova.

Llegó a perder por 12, luego pasó a ganar por 9 y hasta tuvo la última pelota para ganarlo en los 40, pero fue recién en la prórroga cuando el azulgrana pudo asegurar el triunfo y terminar festejando con su gente.

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Gómez Lepez, de gran noche, observa por sobre sobre Solomon, la otra figura de la noche.

Solomon escapa de Gómez Lepez.

En los 5 minutos extra fueron claves los simples, de donde sumó 11 de los 15 puntos de ese tramo, lanzando 13 intentos, pero también porque los uso en defensa a su favor, limitando el poderío de Herman Banegas en la pintura.

El ganador tuvo como principal vía de gol a Iván Gómez Lepez, quien terminó con 26 puntos, seguido por Gastón Cháves con 16 y Nicolás Themtham, quien aportó 14.

Mientras que en lo medanenses el goleador fue Agustín Solomon, con 27 puntos y también aportó 8 asistencias. Mientras que Juan Cruz Redivo hizo 17 unidades y Nicolás Sánchez, 16.

*El desarrollo

Caza y Pesca tuvo un comienzo de ensueño, siendo tremendamente efectivo adelante y volviendo a incomodar a Pellegrini con la defensa zonal atrás.

Con Juan Cruz Redivo prácticamente infalible (terminó el primer parcial con 13 puntos), jugando desde y para Banegas y apariciones clave de Solomon y Nico Sánchez, el equipo de Médanos fluyo en el parqué del Casanova y rápidamente tomó 8 de ventaja, que enseguida fueron 10 (15 a 5) promediando el primer chico.

El zurdo Redivo, de un gran arranque, tira por sobre Chaves.

Encima, cuando el elenco puntaltense encontró gol a distancia, le respondió con la misma moneda y en un rato se repartieron, sin errar tiros, dos bombas por lados (Redivo-Solomon y Chaves-Barrera), en unos primeros 10 minutos en los que hubo 10 triples (5 por equipo) y, de a ratos, un buen nivel de juego.

En ese contexto, los de Médanos llegaron a tomar 12 de luz (21 a 9) y seguían disfrutando de un gran arranque.

Pese a eso, a medida que azulgrana encontró efectividad desde el tiro exterior y con algunas buenas penetraciones tras sucesiones de pases, la defensa en zona de los medanense empezó a tener fisuras y filtraciones, pero todavía lo mantenía en ventaja aquel buen comienzo con una alta efectividad.

De hecho, terminó ganando el primer cuarto por 26 a 22 con 5 de 6 en triples y 4 de 8 en dobles, contra 5 de 8 y 2 de 5 Pellegrini.

Nico Sánchez festeja uno de sus triples.

Redivo gana en el piso tras una buena defensa.

No obstante, el cierre de ese parcial ya mostró un mejorado equipo puntaltense y eso lo confirmó en el segundo cuarto, que fue prácticamente la cara opuesta de la moneda.

Porque esta vez fueron los dirigidos por Juan Sergio Palumbo los que tomaron las riendas del juego, porque aún sin poder lastimar la zona con triples (anotaron 1 de 3), sumaron a través del juego de equipo y con distintos intérpretes.

A la vez que Caza y Pesca no lo encontró la vuelta a la defensa propuesta por Pelle, forzó los ataques y se secó definitivamente. Tan es así que el primer tiro de campo lo anotó Nico Sánchez luego de 7 minutos y, en ese transcurso, Redivo erró 5 simples seguidos y recién anotó el sexto.

Con ese panorama y pese a algunos minutos en el que juego fue un descontrol, Pellegrini sacó muchísimos réditos, porque creció adelante y manejó las acciones, sacando la máxima de 9 (40 a 31), ganando el cuarto por 18 a 7 y yéndose al descanso largo arriba por 7:40 a 33.

Juan Sergio Palumbo, entrenador de Pellegrini.

Gabriel Asnes, DT de Caza y Pesca Huracán Médanos.

El tercer cuarto fue el más parejo (14 a 16) y eso, claro, le convenía a Pellegrini que con la ventaja a su favor entró al último chico ganando por 9, con el tanteador en 56 a 47.

Aunque el último parcial volvió a mostrar lo mejor de Caza y Pesca y con Solomon manejando la batuta y haciendo un poco de todo se metió definitivamente al juego y mandó un mensaje de cara al cierre.

Con un parcial de 9 a 3 comandado por el ex-Olimpo, los de Médanos se pusieron rápidamente a 3 (59 a 56).

Mientras dejó atrás la zona para marcar hombre a hombre, empezó a incomodar a Pellegrini y encontró, de a poco, gol adelante, luego de algunos minutos en los que el partido volvió a perder un poco las formas.

Con 3m05s por jugar, Solomon aprovechó un foul y la técnica pitada a Themtham para sumar de a tres en la línea y devolverle el mando a su equipo luego de mucho tiempo (64 a 63).

Un par de simples mas y una gran penetración que terminó con una bandeja de zurda del propio Agustín (hizo 10 puntos en el parcial), le dieron luz de 3 (68 a 65) a Caza y Pesca.

Chaves la deja servida ante la marca de Nico Sánchez.

No obstante, Pellegrini respondió, sumó desde la línea con Themtham y Barrera e igualó el juego en 68.

De hecho, tuvo la última bola del tiempo regular, reponiendo del costado con 16 segundos, pero el propio Nicolás la perdió al recibir e intentar ir hacia el y Nicolás, pero Sánchez, intentó un triple a un pie desde el eje, pero su tiro no entró y todo siguió en el tiempo extra.

Ahí, en la prórroga, fueron clave los libres y las faltas, porque los dos buscaron hacia adentro y terminaron en la línea y porque ambos tenían a sus máximos exponentes cargados con foules personales.

En los 5 minutos extra, Pellegrini sumó desde la línea 11 de los 15 puntos que anotó en el tramo (tiró para 13) y Caza y Pesca sumó desde los simples 8 de los 11 puntos en el parcial, pero tiró 18 intentos.

Perrin busca el pase ante la marca de Gómez Lepez.

Nico Sánchez intenta avanzar a puro pique.

Casi no hubo tiros de campo acertados, de hecho para Pelle sólo sumó Gómez Lepez por ese rubro, y en ese ir y venir a la línea de libres, los de Punta Alta fueron más efectivos, aprovechando el recurso de los dos costados.

Porque en ataque cerraron la noche con 76% (28 de 37) y atrás cortaron con foul a Banegas cada vez que el lungo encontró ventaja, aprovechando su baja efectividad en el rubro (terminó la noche con 2 de 19 y su equipo con 23 de 51).

De hecho en la jugada clave del cierre, cuando Caza y Pesca repuso con 16s y perdiendo por 2 (78 a 80), el azulgrana dejó correr unos segundos y antes de que Redivo tome el tiro, cortó con falta al Flaco, quien falló ambos y así recuperó la pelota.

Después, no hubo tiempo para mucho más, solo para que Pellegrini festeje en Bahía con su gente y se lleve a Punta Alta la serie igualada.

*La síntesis

Caza y Pesca (79): A. Solomon (27), N. Sánchez (16), J.C. Redivo (17), F. Perrín (2), H. Banegas (12), fi; T. Martz (2), M. Nievas y B. López (3). DT: Gabriel Asnes

Pellegrini (83): J.I Castro (1), I. Gómez Lépez (26), M. Barrera (13), N. Themtham (14), Andrés Almirón (2), fi; G. Chaves (16), Francisco Godeas, L. Cataffi (5), S. Frayssinet (6) y F. Pozzi. DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Caza y Pesca, 26-22; 33-40; 47-56 y 68-68.

Árbitros: Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: 1-1.