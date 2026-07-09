El respaldo de la FIFA por las críticas al arbitraje en Argentina-Egipto

El italiano Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, respaldó a los colegiados que impartieron Justicia en el partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, quienes recibieron duras acusaciones.

Tanto cuerpo técnico como varios jugadores egipcios acusaron al árbitro francés Francois Letexier y a su compatriota Jérome Brisard, quien estuvo a cargo del VAR, de beneficiar a la Selección argentina e incluso llegaron a decir que el Mundial está "arreglado".

Las jugadas por las que se quejaron fueron un gol anulado por una falta en el inicio de la jugada y el 3-2 definitivo de la Selección argentina, donde reclamaron una supuesta falta previa dentro del área sobre Mohamed Salah.

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Sin embargo, el histórico ex árbitro Pierluigi Collina fue contundente al analizar dichas jugadas al asegurar que "Marwan Attia pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca obvia, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir".

Además, se refirió a la otra jugada por la cual los egipcios quisieron instalar una polémica, que fue la del 3-2 para los dirigidos por Lionel Scaloni: "Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción".

Finalmente, concluyó: "Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo".