Tim Payne, en modo argentino: fue a la Embajada de Nueva Zelanda por el Día de la Independencia

Tim Payne volvió a tener un guiño con Argentina y estuvo presente junto a su esposa, Michelle Peters, en la celebración por el Día de la Independencia realizada en la Embajada argentina en Wellington, Nueva Zelanda.

El lateral de la selección neozelandesa participó del evento este 9 de julio antes de emprender viaje rumbo a Sudamérica, donde continuará su carrera en Olimpia de Paraguay, club que acordó su llegada tras el fenómeno viral que protagonizó durante el Mundial 2026.

Payne se transformó en una de las historias más curiosas de la Copa del Mundo después de que el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como “El Scarso”, impulsara una campaña para convertirlo en el jugador más bancado del torneo.

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El defensor, que tenía menos de 5.000 seguidores en Instagram antes de la movida, superó los cinco millones en pocos días y quedó definitivamente asociado al cariño de los fanáticos argentinos.

Su vínculo con Argentina también se potenció por la participación de Michelle Peters, quien entendió rápidamente el humor latinoamericano y se sumó a las bromas y canciones que hicieron crecer la figura de su marido en redes sociales.

Ahora, antes de iniciar su nueva etapa en el fútbol paraguayo, Payne volvió a mostrarse cerca de la comunidad argentina y participó de una fecha especial para el país, en una imagen que rápidamente generó repercusión entre los hinchas que lo adoptaron como uno de los personajes del Mundial.

El neozelandés dejará Wellington para sumarse a Olimpia, uno de los clubes más grandes de Paraguay y tres veces campeón de la Copa Libertadores, en una transferencia que también fue leída como una apuesta deportiva y comercial por el impacto global que consiguió su figura.

De esta manera, Payne sumó otro capítulo a su inesperada historia con Argentina: del fenómeno viral mundialista a celebrar el 9 de Julio en la Embajada argentina, justo antes de comenzar su aventura sudamericana.