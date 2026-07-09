Ángela Torres mostró sus días como jurado de Popstars

La estrella juvenil Ángela Torres compartió un breve adelanto de su rol como jurado en el nuevo reality de Telefe, Popstars, con la conducción de Nico Vázquez. A través de una publicación en sus redes sociales, la intérprete de "Favorito" celebró el inicio de las grabaciones del ciclo.

"Arrancamos @popstars.telefe 🌟🩷", escribió en sus redes sociales, junto a un carrete de imágenes en las que posó al lado de su tráiler.

Junto a Torres, el resto de los jurados se completa con la cantante de música urbana Nicki Nicole y el productor mexicano Charlie García. Los tres tienen la tarea de encontrar las mejores voces de Argentina y formar bandas de pop.

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Las recordadas "Bandana" y "Mambrú" fueron dos conjuntos musicales que se formaron dentro del reality y que lograron alcanzar la fama máxima en los 2000.

Este miércoles, el Estadio Mary Terán de Weiss fue el lugar elegido para dar inicio a una nueva era de popstars que arrancó su primer día con un casting multitudinario cargado de talento y emoción.

En las imágenes que difundió Torres, también se pudo apreciar la presencia de Nico Vázquez en la conducción de los castings, en lo que está marcado como una apuesta del canal. El proyecto original no contaba con un conductor presencial; más bien tenía un relator en off.

Para convertir el clásico proyecto dosmilero en un éxito actual, Telefe apostó por una producción 360: además del formato que se verá en televisión tradicional, Popstars contará con contenido propio para las distintas redes sociales.

Los co-hosts digitales serán Juli Poggio y Sofía Gonet, quienes serán las encargadas de mostrar lo que pasa tras bambalinas en las redes de Telefe. El streamer Martín Cirio tambien formará parte del staff del "react", cuando el ciclo este al aire.

Si bien las grabaciones ya comenzaron, no hay fecha oficial para su estreno. (NA)