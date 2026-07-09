El insólito error en el box de Franco Colapinto en Spa-Francorchamps

Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de una situación insólita antes del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, luego de que se viralizara una imagen del cartel de boxes en Spa-Francorchamps con su apellido mal escrito.

El piloto argentino, que retomará la acción el fin de semana del domingo 19 de este mes con Alpine (largada a las 10, hora de nuestro país), apareció identificado como “Franco Colopinto” en la placa que custodia su garaje, un error que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

La equivocación recordó de inmediato lo ocurrido en Monza 2024, cuando Colapinto sufrió el mismo cambio de nombre en su debut en la Fórmula 1, por entonces como piloto de Williams.

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La situación resulta todavía más llamativa casi dos años después, ya que el argentino se transformó en una de las figuras argentinas más mencionadas del automovilismo internacional y su apellido ya tiene un fuerte reconocimiento dentro del paddock.

De todos modos, al faltar varios días para el inicio de la actividad oficial en Bélgica, se espera que la organización corrija el cartel antes de que los equipos comiencen formalmente el fin de semana de competencia.

Lejos de quedar atado a la confusión, Colapinto también tuvo presencia en redes sociales por un comentario a Lionel Messi tras la remontada de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026.

“Hablemos de remontadas”, escribió el piloto en una publicación del capitán argentino, en alusión al 3-2 de la Albiceleste y a su propia reacción en Silverstone, donde largó 19° y terminó noveno.

Colapinto buscará en Spa-Francorchamps sostener esa buena imagen y repetir una actuación positiva, mientras espera una mejor respuesta del Alpine en uno de los circuitos más exigentes del calendario. (NA).