Murió Bonnie Tyler a los 75 años

Tristeza y luto en el mundo de la música tras el fallecimiento de la cantante británica Bonnie Tyler, reconocida artista de rock-pop e intérprete de la icónica "Total Eclipse of the Heart", a sus 77 años. De acuerdo con sus allegados, su muerte ocurrió de manera inesperada este miércoles por la noche.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la causa de su muerte se debió a complicaciones derivadas de una perforación intestinal que obligó a realizarle una intervención quirúrgica de urgencia el pasado mayo. Se encontraba en Portugal, país donde residía hace unos años.

La familia confirmó el triste desenlace a través de un comunicado que difundió en Facebook. Además, pidieron respeto e intimidad en este difícil momento: “La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, expresó su familia.

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"Emitiremos otro comunicado en breve, pero por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", concluye el mensaje de la familia.

La cantante permanecía desde hace semanas en el Hospital de Faro, en el Algarve portugués, tras sufrir un deterioro en su salud del que no trascendieron detalles. De acuerdo con su portavoz, la artista estuvo en coma inducido desde mayo y, si bien logró salir de ese estado el mes pasado, su pronóstico continuaba siendo reservado mientras permanece en terapia intensiva.

Una carrera llena de éxitos

Bonnie Tyler fue una de las artistas más influyentes de la década de los 80, tras acumular una serie de éxitos inolvidables que marcaron generaciones, tales como 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero', 'If You Were a Woman (And I Was a Man)', 'Here She Comes' o 'Loving You's a Dirty Job (but Somebody's Gotta Do It)'.

Con una voz rasposa e inconfundible, la oriunda de Gales alcanzó la fama mundial y lideró los rankings en numerosos países con Total Eclipse of the Heart que se convirtió en una de las baladas más exitosas de todos los tiempos.

En una larga carrera de casi medio siglo, Tyler cosechó un total de 18 álbumes de estudio, tres premios Grammy y numerosos premios Brit, que la catalogaron como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.

En el último tiempo, fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por el rey Carlos III en reconocimiento a su larga trayectoria en la música británica.