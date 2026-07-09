Así es el jet privado de USD 53.000 que lleva hinchas argentinos desde Miami hasta Kansas para alentar a la Selección ante Suiza

Los hinchas que quieran vivir una experiencia VIP para acompañar a la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza tienen una alternativa muy distinta a los vuelos comerciales. Una empresa comenzó a ofrecer un jet privado Hawker 800 que une Miami con Kansas City por 53.000 dólares, pensado para quienes buscan viajar con el máximo confort.

El servicio está dirigido a quienes ya se encuentran en Estados Unidos y quieren llegar al GEHA Field at Arrowhead Stadium, donde Argentina enfrentará a Suiza el próximo 11 de julio por un lugar en las semifinales del Mundial.

En base al anuncio de la empresa Oliver Jets, se trata del último Hawker 800 disponible para ese trayecto. La propuesta promete una experiencia exclusiva, sin escalas y con todas las comodidades propias de la aviación ejecutiva.

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Entre ellas se destacan: experiencia vip 5 estrellas con comidas y bebidas durante el trayecto, capacidad hasta 8 pasajeros, traslados terrestres tanto en Miami como en Kansas City, seguridad y privacidad a bodo y, obviamente, el vuelo directo desde Miami hasta Kansas City.

Características técnicas

El Hawker 800 es uno de los aviones ejecutivos más utilizados para vuelos privados de media distancia. Fabricado originalmente por British Aerospace y luego por Hawker Beechcraft, combina velocidad, autonomía y una cabina diseñada para viajes corporativos.

Entre sus principales características se destacan:

+ Capacidad para entre 8 y 10 pasajeros, según la configuración.

+ Velocidad de crucero cercana a los 740 km/h.

+ Velocidad máxima de aproximadamente 820 km/h.

+ Autonomía de unos 4.600 kilómetros, suficiente para cubrir el trayecto sin inconvenientes.

+ Cabina presurizada con asientos ejecutivos, mesas de trabajo y mayor privacidad que un vuelo comercial.

Costo Miami-Kansas

La distancia aérea entre Miami y Kansas City ronda los 2.000 kilómetros. Gracias a la velocidad de crucero del Hawker 800, el viaje puede completarse en unas tres horas, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del tráfico aéreo.

Además del ahorro de tiempo, quienes vuelan en un jet privado suelen evitar las largas filas en los aeropuertos comerciales, embarcan desde terminales exclusivas (FBO) y disponen de mayor flexibilidad en los horarios.

La iniciativa aparece en un contexto de fuerte demanda por los partidos de eliminación directa del Mundial. Tras eliminar a Egipto en octavos de final, la Selección Argentina se medirá con Suiza en Kansas City y miles de hinchas comenzaron a organizar sus traslados hacia la ciudad estadounidense.

Mientras la mayoría opta por vuelos comerciales, alquiler de autos o micros entre distintas sedes del torneo, esta propuesta apunta al segmento premium: una experiencia de lujo para seguir de cerca al equipo de Lionel Scaloni en uno de los partidos más importantes del campeonato. (NA).