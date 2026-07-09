Arruabarrena prometió un equipo con el que "el hincha de Boca se vea identificado"

Rodolfo Arruabarrena habló en su primera conferencia de prensa tras su regreso a Boca. Foto: NA.

Rodolfo Arruabarrena habló en su primera conferencia de prensa tras su regreso a Boca y dejó sus primeras sensaciones luego del triunfo por 1 a 0 ante Athletico Paranaense, en un amistoso internacional disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

El entrenador Xeneize analizó el presente del equipo, habló del mercado de pases y remarcó que el objetivo será levantar al plantel “anímica y futbolísticamente”, luego de un semestre irregular para el club.

“Tengo un buen plantel, aunque no se viene de un buen semestre. Hay que trabajar, tratar de hacer un buen equipo, un buen grupo y darle para adelante: trabajar, trabajar y trabajar”, afirmó Arruabarrena.

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En esa línea, el “Vasco” agregó: “Tengo buenos jugadores, espero poder armar un buen equipo”, y destacó que el grupo “captó rápido las exigencias” durante la pretemporada.

“Les hemos dado una buena paliza y han respondido. Ahora estamos en la etapa de fútbol. Nos queda una semana para los partidos. Hemos visto algunas cosas interesantes y otras que nos han costado. Tenemos que tener más fútbol”, explicó.

Arruabarrena también se refirió a las dificultades que atraviesa Boca en el mercado de pases y aseguró que mantiene diálogo permanente con la dirigencia: “Lo he hablado con el presidente. Sé que el club se está moviendo. El mercado es largo”.

Arruabarrena también se refirió a las dificultades que atraviesa Boca en el mercado de pases y aseguró que mantiene diálogo permanente con la dirigencia: “Lo he hablado con el presidente. Sé que el club se está moviendo. El mercado es largo”.

Además, sostuvo que en algunas negociaciones Boca se encuentra con condiciones más exigentes que otros clubes: “Ha habido algunos casos que a Boca le piden más dinero que a otros. El club está trabajando, el presidente está en contacto siempre y al Chelo lo tengo todos los días”.

Con una frase fiel a su estilo, el técnico advirtió: “Tengo carita de bueno, pero soy exigente y bastante cabeza”.

Por otra parte, el ex lateral reveló que necesitó apenas una charla con Juan Román Riquelme para aceptar su regreso al club después de una década: “Una sola. Él sabe dónde tocar. En la primera charla nos pusimos de acuerdo. Saben todos lo que significa Boca para mí”.

“El que tiene el ADN de Boca, sea oficialista o de oposición, quiere que Boca gane. El tema de la grieta, yo no voy a estar”.

El entrenador también fue claro al hablar de los objetivos: “Salir campeón”, expresó, antes de remarcar que intentará construir un equipo con el que el hincha se sienta identificado.

Por último, Arruabarrena pidió unidad en Boca y evitó meterse en la grieta política del club: “El que tiene el ADN de Boca, sea oficialista o de oposición, quiere que Boca gane. El tema de la grieta, yo no voy a estar”.

“Voy a tratar de hacer un equipo con el que el hincha de Boca se vea identificado y tratar de armar el grupo”, sentenció el técnico, que inició su segundo ciclo con una victoria y con el desafío de reconstruir futbolística y emocionalmente al plantel. (NA).