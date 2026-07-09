Formación confirmada en Los Pumas para enfrentar a Gales en San Juan

Luego del traspié en la primera fecha del flamante Nations Championship ante Escocia en Córdoba (derrota 38-47), el seleccionado argentino de rugby se preparan para recibir a Gales en el estadio San Juan del Bicentenario, en la provincia de San Juan.

El head coach Felipe Contepomi dispuso cinco cambios en el XV inicial respecto al sábado pasado en Córdoba.

En la primera línea Boris Wenger ingresará por Mayco Vivas y Tomás Rapetti por Pedro Delgado; en la tercera, Marcos Kremer va por Pablo Matera, mientras que el bahiense Joaquín Moro salió de la nómina de 23.

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Además, entre los backs Justo Piccardo va como primer centro por Faustino Sánchez Valarolo y Bautista Delguy como wing por Rodrigo Isgró.

Centenarios

Para destacar, Guido Petti (Puma #818) jugará este sábado su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas.

Surgido en el SIC, el segunda línea debutó el 14 de noviembre de 2014 ante Italia, y disputó 17 caps en tres Copas del Mundo (2015, 2019 y 2023). Será el sexto jugador centenario en la historia de Los Pumas. Una lista que encabeza Pablo Matera (122 caps), Julián Montoya (118), Agustín Creevy (110), Nicolás Sánchez (104) y Matías Alemanno (100).

Historial

Este será la octava presentación oficial del seleccionado nacional en la ciudad, y la segunda vez que enfrenten a los galeses en dicho estadio; la última vez fue en 2018, donde los visitantes se quedaron con la victoria por 23-10.

Los Pumas y Gales disputaron 26 encuentros, con 9 triunfos de Los Pumas, 15 de Gales y 2 empates. La última victoria en nuestro país fue en 2006 en la cancha de Vélez Sarsfield, cuando Los Pumas ganaron 45-27.

Acción solidaria

En el marco del encuentro, el rugby argentino encabezará una acción solidaria en apoyo a la comunidad de la Federación Venezolana de Rugby, afectada por el reciente terremoto en ese país.

Se convocará al público a donar indumentaria de rugby en buen estado (camisetas, shorts, medias, botines y pelotas), que podrá entregarse en el espacio de la Unión Sanjuanina de Rugby en el Fan Fest, así como en la sede de dicha unión (Urquiza 44 Norte), hoy y mañana de 12 a 22 y el sábado de 10 a 14. (Fuente: prensa UAR).

La formación

A continuación, la formación de Los Pumas para recibir a Gales en San Juan:

1. WENGER, Boris (6 caps)

2. MONTOYA, Julián (118 caps) – Capitán

3. RAPETTI, Tomás (4 caps)

4. PETTI, Guido (99 caps) *Cumple 100 el sábado

5. ALEMANNO, Matías (100 caps)

6. GRONDONA, Santiago (27 caps)

7. KREMER, Marcos (81 caps)

8. OVIEDO, Joaquín (23 caps)

9. GARCÍA, Gonzalo (17 caps)

10. ALBORNOZ, Tomás (22 caps)

11. CARRERAS, Mateo (34 caps)

12. PICCARDO, Justo (11 caps)

13. CINTI, Lucio (40 caps)

14. DELGUY, Bautista (40 caps)

15. CARRERAS, Santiago (65 caps)

Suplentes

16. RUIZ, Ignacio (28 caps)

17. VIVAS, Mayco (40 caps)

18. CORIA MARCHETTI, Francisco (8 caps)

19. MOLINA, Franco (20 caps)

20. MATERA, Pablo (122 caps)

21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (10 caps)

22. MORONI, Matías (95 caps)

23. MENDY, Ignacio (4 caps)