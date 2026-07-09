Klose reveló que Scaloni organizó una llamada con Lionel Messi

Miroslav Klose reveló que mantuvo una emotiva llamada telefónica con Lionel Messi, organizada por Lionel Scaloni, luego de que el capitán argentino alcanzara la marca histórica de goles en Mundiales que pertenecía al ex delantero alemán.

El ex atacante de Alemania, actual entrenador del Nuremberg, contó que conserva una buena relación con Scaloni desde sus tiempos como compañeros en Lazio y que fue el técnico de la Selección argentina quien hizo posible el contacto con Messi.

“Lionel Scaloni fue mi compañero en la Lazio de Roma. Siempre estamos en contacto”, expresó Klose, antes de contar cómo se dio la comunicación con el rosarino.

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En ese sentido, agregó: “Él organizó una llamada entre Messi y yo. Fue muy emocionante”, en referencia al gesto del entrenador campeón del mundo.

Klose también remarcó que ya se había cruzado con Messi en distintas oportunidades dentro de una cancha, siempre en un clima de respeto, pero que esta vez pudieron hablar con mayor profundidad fuera del campo de juego.

“Por supuesto, nos hemos cruzado de vez en cuando en el campo, siempre ha sido agradable y respetuoso. Pero esa llamada telefónica fue la primera vez que hablamos tan extensamente fuera de esos encuentros”, señaló.

Además, el alemán reveló que Messi tuvo un gesto especial durante la conversación: “Me dijo que me enviaría una camiseta autografiada”.

La llamada sumó otro capítulo a la relación de respeto entre dos leyendas mundialistas, con Scaloni como puente entre Klose y Messi, en medio de una Copa del Mundo en la que el capitán argentino continúa escribiendo historia.