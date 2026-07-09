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Día histórico en la Liga del Sur: la huella de Valemberg y el “cuadrito” tan esperado para Jorge Dambolena

En la sede de 11 de Abril 77 fueron homenajeados dos ex presidentes de la entidad. “Fortalecieron el fútbol que hoy tanto nos identifica”, reza el comunicado institucional.

Fotos: Prensa Liga del Sur

“El fútbol crece con el esfuerzo del dirigente, sino no hay fútbol, no hay club y no hay lugar para los chicos”.

Era una de las frases de cabecera de Jorge Dambolena, quien falleció el 27 de marzo de 2025 mientras iniciaba su segundo período como presidente de la Liga del Sur.

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El “Panadero” dejó una huella imborrable en el balompié bahiense, en su amado club San Francisco y en la Liga, a la que se abocó en cuerpo y alma para su fortalecimiento.

Por eso ayer, en el marco de un nuevo aniversario de la institución de 11 de Abril 77 y con la presencia de la familia del querido “Dambo”, su cuadro quedó inmortalizado en la pared de los presidentes liguistas, en la sala contigua al sector de administración.

A su vez, en un acto encabezado por Fabián Diana, actual titular liguista, y Marcelo Pereira Azzaro, secretario, se rindió un sentido homenaje a Jorge Valemberg, ex presidente de la entidad desaparecido durante la dictadura.

Sus hijas fueron las que recibieron el carnet de “presidente honorifico”, en reconocimiento “a quien supiera llevar adelante el día a día de la institución (también vocal, prosecretario, secretario y vicepresidente entre 1965-1971 inclusive y en 1976) con valores, capacidad de conducción y permanente vocación de servicio”.

En un comunicado que hizo extensivo a través de las redes sociales, la Liga del Sur agradeció la presencia de dirigentes, ex presidentes, funcionarios, familiares y medios de prensa por el acompañamiento en un día tan especial, donde, además de los reconocimientos mencionados, se realizó la inauguración de la nueva y renovada Administracion de la institución.

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