"Nuestros patriotas dejaron principios, valores y una tarea: construir una patria cada día mejor"

Se llevó a cabo esta mañana el acto oficial y el tradicional desfile por el Día de la Independencia en nuestra ciudad con una buena concurrencia de vecinos e instituciones, pese a la baja temperatura (unos 9 °C) y el desarrollo de lloviznas intermitentes.

El intendente Federico Susbielles encabezó la ceremonia, desplegada a lo largo de la avenida Alem, con el palco principal a la altura de la intersección con calle Sarmiento.

"Como cada 9 de Julio, recordamos a aquellos argentinos que hace 210 años tuvieron el coraje de declarar que querían ser dueños de su propio destino", mencionó el jefe comunal para abrir el acto.

Como estaba previsto, sobre las 9 se desarrolló el Tedeum en la Catedral y hacia las 11 comenzó el desfile cívico-militar, con 156 instituciones y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en la avenida, entre el Parque de Mayo y el Teatro Municipal.

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"Nuestros patriotas nos dejaron firmes principios y valores, y también una tarea: construir, generación tras generación, una patria cada día mejor. La patria es nuestro lugar, nuestro hogar, donde están nuestros afectos, las raíces y la identidad. Es la comunidad que nos abraza y nos contiene. Bahía Blanca es nuestra patria, nuestra casa, donde compartimos las alegrías y transitamos las dificultades", siguió Susbielles.

"La patria bahiense no tiene un rostro, tiene miles de rostros. Es la docente, el auxiliar, el trabajador de la salud, quien invierte para producir en una industria, en un comercio, en el puerto o en el campo. Son quienes se unen para mover la polea económica y social [...] Todos hacen grande y hacen latir a esta ciudad. Bahía es la suma de todos nosotros", agregó.

Finalmente, el intendente mencionó que "siempre nos va a unir el amor por nuestra tierra y el deseo de dejarle a nuestros hijos una ciudad mejor de la que recibimos".

"En este 9 de Julio, renovemos ese compromiso, sigamos construyendo una Bahía Blanca que abrace a todos, una ciudad orgullosa de su pasado, confiada en el presente de su gente y llena de esperanza. Feliz Día de la Independencia, que la Virgen de la Merced los protega a todos. ¡Viva la patria y viva nuestra querida Bahía Blanca!", cerró.

Chocolate, desconcentración y Feria

Desde el Municipio informaron los puntos de encuentro de cada una de las atracciones y servicios.

Chocolate caliente, desde las 9.30:

-11 de Abril y Alem.

-19 de Mayo y Alem.

-Sarmiento y Alem.

Atención sanitaria:

-Alem y 19 de Mayo.

-Alem y Paraguay.

Ambulancias:

-11 de Abril y Alem.

-Zapiola y Sarmiento.

Baños químicos:

-Alem y Caronti.

-Alem y 19 de Mayo.

-Alem y Sarmiento.

-Alem y Alsina.

Desconcentración:

-Civil: Alsina y Dorrego.

-Vehicular: Alsina y 12 de Octubre.

-Peatonal: Alsina entre Euskadi e Yrigoyen.

Además, de 11 a 16 se llevará a cabo la Feria Itinerante de la Economía Social en la plaza Payró del Teatro Municipal, con más de 100 feriantes.