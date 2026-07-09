El día que cambió la historia argentina: 210 años de la Independencia

El camino hacia la independencia había comenzado seis años antes, con la Revolución de Mayo de 1810

Este 9 de julio se conmemoran 210 años de la Declaración de la Independencia, uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina.

En 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidos en el Congreso de Tucumán proclamaron la ruptura definitiva con la monarquía española y, días más tarde, extendieron esa decisión a cualquier otra forma de dominación extranjera.

La declaración fue aprobada durante una sesión celebrada en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, donde los congresales resolvieron que las Provincias Unidas eran una nación "libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli".

El 19 de julio, el Congreso incorporó una aclaración al acta para dejar expresamente establecido que la independencia también alcanzaba a "toda otra dominación extranjera", en un contexto de incertidumbre política y militar en América del Sur.

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El camino hacia la independencia había comenzado seis años antes, con la Revolución de Mayo de 1810. Desde entonces, el debate sobre el momento y la forma de declarar la emancipación ocupó un lugar central entre los dirigentes revolucionarios. Durante ese período coexistieron distintas posiciones: mientras sectores identificados con Mariano Moreno impulsaban una ruptura inmediata con España y transformaciones políticas de fondo, otros, vinculados a Cornelio Saavedra, proponían un proceso más gradual, condicionado por la compleja situación interna y el desarrollo de la guerra.

El Congreso General Constituyente fue convocado en 1816 con el objetivo de definir el futuro político de las Provincias Unidas. Las sesiones comenzaron el 24 de marzo en Tucumán y reunieron a diputados de la mayoría de los territorios que integraban entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata, aunque algunas regiones no estuvieron representadas por encontrarse bajo ocupación realista o por diferencias políticas.

En ese momento, el cargo de Director Supremo era ejercido por Ignacio Álvarez Thomas, quien poco después fue reemplazado por Antonio González Balcarce de manera interina y, desde el 3 de mayo de 1816, por Juan Martín de Pueyrredón. Fue durante la gestión de este último cuando el Congreso declaró la independencia.

La Casa Histórica de Tucumán funciona hoy como Museo Nacional de la Independencia

El 9 de julio, tras varias jornadas de deliberaciones, el secretario del Congreso, Juan José Paso, consultó a los diputados si deseaban que las Provincias Unidas fueran una nación libre e independiente de los reyes de España y de su metrópoli. La propuesta fue aprobada por unanimidad y quedó plasmada en el Acta de la Independencia, uno de los documentos fundacionales de la historia argentina.

Además de la declaración de independencia, el Congreso debatió distintos proyectos para la futura organización política del país. Entre las alternativas analizadas figuró la posibilidad de establecer una monarquía constitucional, una opción que contaba con respaldo de algunos congresales debido al contexto internacional, aunque finalmente no prosperó.

La Casa Histórica de la Independencia, donde se desarrolló la histórica sesión, permanece como uno de los principales símbolos patrios. Convertida en museo nacional, recibe cada año a miles de visitantes y es el escenario central de los actos oficiales que recuerdan la jornada en la que las Provincias Unidas dieron el paso decisivo hacia la construcción de un Estado soberano.