Milei encabezará en Tucumán el Tedeum junto a su Gabinete

Tras encabezar la vigilia en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán ante un nutrido público político, Javier Milei regresará a Buenos Aires para encabezar a la mañana siguiente el tradicional Tedeum por el 9 de julio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El evento, programado para las 10.30, repetirá una postal similar a la ceremonia religiosa del 25 de mayo pasado, con una caminata del Presidente y su Gabinete desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana.

Allí, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, estará nuevamente a cargo de un discurso donde habitualmente pregona contra la polarización y a favor de atender la situación de los sectores más vulnerables, entre ellos los jubilados y las personas con discapacidad.

En el Tedeum por el 25 de mayo, García Cuerva llamó a dejar de arengar la división y apuntó contra “los haters de hoy, cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando, difamando”.

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El mensaje parecía esconder una crítica a algunas prácticas comunicacionales promovidas desde el Gobierno, una definición que Milei consideró “exagerada”, pero sin darle importancia. “Lo hace desde su posición, una opinión absolutamente válida. Además, lo hace de manera educada. No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate”, consideró el Presidente en aquel entonces.

La declaración fue en línea con la búsqueda del Gobierno de tender puentes con la Iglesia en un año que podría estar marcado por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Un Tedeum sin Adorni y con la mira en una nueva etapa del Gobierno

Sin embargo, en el último Tedeum la atención también estuvo puesta en las tensiones internas en el Gabinete. Desde otra muestra de respaldo al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a los gestos de distanciamiento con Patricia Bullrich, que pujaba por su salida. Esa mañana, la senadora no caminó junto al Gabinete hacia la catedral ni fue invitada luego a subirse al escenario con el resto de los funcionarios para cantar el himno.

Desde entonces, la salida de Adorni y el ascenso de Santilli descomprimieron el clima interno, mientras el nuevo ministro coordinador se posiciona como un actor clave en esta etapa que busca inaugurar el Gobierno. Hacia adelante, los objetivos son claros: avanzar con las reformas en el Congreso y comenzar a pavimentar el camino a la reelección de Milei.

Desde entonces, la salida de Adorni y el ascenso de Santilli descomprimieron el clima interno, mientras el nuevo ministro coordinador se posiciona como un actor clave en esta etapa que busca inaugurar el Gobierno. Hacia adelante, los objetivos son claros: avanzar con las reformas en el Congreso y comenzar a pavimentar el camino a la reelección de Milei.

Para dar una muestra en ese sentido, Santilli se ocupó de invitar a los gobernadores dialoguistas a la vigilia en Tucumán, con el objetivo de reeditar una foto política similar a la del Pacto de Mayo. En el mismo escenario, dos años atrás, el Presidente y 18 mandatarios firmaron un acta con 10 puntos para delinear el rumbo que debía tomar el país, un consenso que el Ejecutivo busca recuperar.

Según pudo saber TN, la Casa Rosada tiene hasta el momento 12 mandatarios provinciales confirmados, entre ellos el anfitrión Osvaldo Jaldo; Ignacio Torres (Chubut); Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Buenos Aires); Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca); y Gustavo Sáenz (Salta).

Allí coincidirán con otras figuras del oficialismo en el Congreso, entre ellas Patricia Bullrich y Martín Menem, pero también con una adversaria interna del Gobierno: Victoria Villarruel. La vicepresidenta anticipó su presencia en Tucumán, luego del tenso reencuentro que protagonizó con Milei en Rosario por el Día de la Bandera.

Al igual que en aquel entonces, el Presidente buscará evitar cualquier contacto con su vice. Según comunicaron desde Balcarce 50, a medianoche del miércoles se entonará el Himno Nacional frente a la Casa Histórica y Milei brindará un discurso con foco en la nueva etapa de su gestión. (TN)