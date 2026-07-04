"Hacer América grande otra vez": el mensaje de Javier Milei por el Día de la Independencia en EEUU

El presidente Javier Milei publicó un mensaje por el día de la independencia de Estados Unidos, que tituló con la frase “Hacer América Grande Otra Vez”, slogan partidario de su par norteamericano Donald Trump.

Milei barajó en su momento la posibilidad de viajar a Washington para participar de los festejos por los 250 años de la independencia y aunque después desistió, se transformó en el primer presidente argentino en presentarse en la embajada de ese país en Buenos Aires para participar de un celebración oficial del 4 de julio, que estuvo encabezada por el embajador Peter Lamelas.

“Hacer América Grande Otra Vez”, posteó Milei en X. En el mensaje arrobó a Donald Trump, su par norteamericano, con quien mantiene una relación de estrecha cercanía. Al lado del titulo del mensaje, el presidente argentino incluyó, además, las banderas de ambos países, como gesto de sintonía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el texto, Milei señala que el país norteamericano se fundó bajo la “idea simple pero a la vez revolucionaria” de que “todos los hombres son iguales ante Dios” y que “se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo”.

El presidente señaló además que “la prosperidad de los EE.UU. es la envidia de todos los pueblo oprimidos” y añadió: “cuento con que ese país siga siendo faro de la libertad en el norte mientras nosotros volvemos a hacer de la Argentina fato de la libertad en el sur”.

"La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos. Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas", escribió el mandatario argentino. (Con información de DIB)