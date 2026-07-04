Milei asistirá a las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella

El presidente Javier Milei asistirá a las ceremonias de asunción presidencial de los candidatos recientemente electos Keiko Fujimori (Perú) y Abelardo de la Espriella (Colombia).

La planificación de ambos viajes se hará entre finales de julio y comienzos de agosto. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Milei estará el 28 de julio en Perú —fecha prevista para la asunción de Fujimori— y el 7 de agosto en Colombia, cuando de la Espriella asuma la conducción de la nación colombiana. El Jefe de Estado lo confirmó mediante sus redes personales.

La victoria de ambos candidatos consolida el avance de los sectores de derecha en la región latinoamericana.

El mandatario argentino se mostró enfático ante los triunfosde los dos candidatos. La primera fue de su par colombiano, al cual le otorgó la “histórica victoria” en los comicios de ese país.

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de la Espriella, representante de la ultraderechista coalición "Defensores de la Patria", obtuvo un apretado triunfo en el denominado "preconteo" del balotaje de hoy en Colombia, un recuento provisorio en el que se impuso por menos de un punto (por un 0,94%) sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda.

El colombiano logró 12.949.162 votos con un 49,65%, mientras que Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro, obtuvo 12.701.546 sufragios con un 48,7%.

“Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X.

El mandatario argentino tituló su posteo "El león y el tigre rugen en Latinoamérica...!!!", aludiendo a su apodo en Argentina y al que tiene De la Espriella en Colombia, y enfatizó: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", y cerró su publicación con el ya característico "¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO...!!!"

Luego le siguieron sus felicitaciones a Fujimori, la candidata del partido de derecha Fuerza Popular que acumuló el 50,135% de los votos válidos, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez —de Juntos por el Perú— logró el 49,865%.

“El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, señaló Milei en sus redes.

Tiempo después, comunicó que mantuvo una charla telefónica con la presidenta electa: “Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”. "El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", concluyó. (N/A)