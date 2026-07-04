Advierten que la falta de inversiones frena la recuperación del consumo

El economista Orlando Ferreres sostuvo que la economía argentina muestra señales de recuperación en las principales variables macroeconómicas, aunque advirtió que esa mejora todavía no logra reflejarse en la vida cotidiana de la mayoría de la población.

Según explicó, el crecimiento se desarrolla de manera muy desigual entre los distintos sectores y la falta de inversiones continúa siendo el principal obstáculo para consolidar la reactivación.

"Hay sectores que avanzan bien y otros que van para atrás. El conjunto da algo positivo, pero se está produciendo un cambio estructural muy fuerte. Algunos consiguieron trabajos peores porque perdieron el que tenían y también aumentó mucho la informalidad", señaló.

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En ese contexto, Ferreres estimó que la inflación de junio se ubicará entre el 1,8% y el 2%, mientras proyectó que la economía crecerá alrededor del 3% durante este año, con una inflación anual cercana al 30,5%. Sin embargo, remarcó que el mayor problema sigue siendo la ausencia de un verdadero clima inversor.

"El hecho contradictorio es que no hay ambiente inversor. Los que tienen que poner plata para invertir a varios años quieren tener la seguridad de que este rumbo económico va a continuar después de las elecciones de 2027. Por eso esperan y avanzan de a poco", explicó en declaraciones radiales.

También sostuvo que medidas como el denominado "perdón fiscal" no alcanzaron los resultados esperados justamente por esa falta de confianza de largo plazo.

Ferreres consideró que el Gobierno intenta replicar experiencias internacionales como las de Australia y Perú. Recordó que Australia eliminó subsidios a industrias poco competitivas a comienzos de los años 2000, lo que provocó el cierre de numerosas empresas antes de consolidar un nuevo esquema productivo.

"Creo que Milei tiene esa idea para la Argentina. También busca copiar algo del modelo peruano, con un Banco Central mucho más independiente y estabilidad monetaria", sostuvo. No obstante, aclaró que existen diferencias importantes con la realidad local.

"Acá todavía pesan impuestos como el impuesto al cheque, los derechos de exportación o Ingresos Brutos, que siguen asfixiando a las empresas y deberían eliminarse cuanto antes", afirmó.

Obra pública y diferencias ideológicas

Consultado sobre la decisión oficial de prácticamente eliminar la obra pública nacional, Ferreres consideró que responde más a una cuestión ideológica que económica. Incluso reveló que le propuso personalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, utilizar parte de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar infraestructura.

"Le propusimos que usaran las acciones del sector privado que tiene la ANSES para poner en marcha un plan de obras públicas, pero no prosperó. Creo que ahí hay un fuerte componente ideológico", aseguró.

Como ejemplo mencionó la situación de Vaca Muerta, donde, según dijo, la actividad privada crece mientras persisten importantes carencias de infraestructura. "La gente trabaja bien en Vaca Muerta, pero vive mal porque faltan escuelas, hospitales, rutas y servicios. Ahí el Gobierno nacional debería aportar mucho más", afirmó.

Salarios, dólar y elecciones

Respecto al panorama electoral, Ferreres opinó que la estabilidad cambiaria y una mejora gradual del salario real podrían fortalecer al oficialismo de cara a las elecciones legislativas. "No veo un aumento importante del dólar. El Gobierno está concentrado en el plan de estabilización y eso puede darle buenos resultados políticos", señaló.

Además, destacó que el superávit fiscal modificó los parámetros tradicionales para calcular el tipo de cambio de equilibrio y consideró que la estrategia monetaria actual permite sostener la desaceleración inflacionaria. En ese sentido, proyectó que la inflación podría ubicarse alrededor del 18% durante 2027.

Finalmente, Ferreres sostuvo que el oficialismo también se beneficia por la falta de una propuesta económica alternativa dentro de la oposición. "Por ahora no apareció una persona que resuma mejor que Milei la situación económica. Incluso muchos sectores que antes defendían otras políticas hoy coinciden en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal", afirmó.

Para el economista, si el Gobierno logra sostener el orden monetario, consolidar la baja de la inflación y mantener una leve mejora del salario real, llegará fortalecido a las próximas elecciones. "Creo que la evolución está bien encaminada y eso puede hacer que el Gobierno triunfe en las elecciones y continúe con esta política económica", cerró.