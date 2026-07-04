Karina Milei lanzó la Escuela de Dirigentes de LLA en Misiones

La secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabezó este sábado en Posadas el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes del espacio en Misiones y aseguró que su principal objetivo político es trabajar para la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, manifestó la hermana del jefe de Estado.

Durante su discurso, Karina Milei agradeció el respaldo recibido por el oficialismo en la provincia y destacó el crecimiento de la fuerza política desde su llegada al Gobierno. “Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado”, expresó.

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La funcionaria también sostuvo que la creación de la Escuela de Dirigentes forma parte de la estrategia de expansión territorial de La Libertad Avanza y de la formación de nuevos cuadros políticos. “La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”, afirmó.

El acto se realizó en el Hotel Julio César de la capital misionera y contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; el titular del partido en Misiones y legislador provincial, Adrián Núñez; el diputado nacional Diego Hartfield y la diputada nacional Maura Gruber.

Antes de cerrar su discurso, convocó a la militancia a redoblar el trabajo territorial. “Muchísimas gracias y a ponerse a trabajar. Sigamos pintando el país de violeta”, sostuvo.

Por su parte, Martín Menem destacó el rol de Karina Milei en el armado nacional de La Libertad Avanza y valoró la consolidación del espacio desde el inicio de la gestión. “Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina”, afirmó.

El titular de la Cámara baja también reivindicó el desempeño legislativo del oficialismo y aseguró: “Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso”.

Además, llamó a los nuevos integrantes del espacio a capacitarse para defender el proyecto político del Gobierno. “Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo”, señaló.

Según informaron desde La Libertad Avanza, además de la inauguración de la Escuela de Dirigentes, Karina Milei mantuvo una reunión con referentes provinciales para avanzar en la organización territorial del partido en Misiones. (TN)