“Estoy ante el desafío más importante de mi vida política y profesional”, dijo Diego Santilli

A una semana de asumir como jefe de Gabinete, Diego Santilli ratificó que “para que la Argentina no vuelva atrás, el presidente tiene que reelegir”. Además, el funcionario sostuvo que su principal tarea será construir las mayorías políticas necesarias para aprobar las reformas que impulsa Javier Milei.

En diálogo con el medio Infobae, Santilli explicó que buscará profundizar el diálogo con gobernadores y otras fuerzas políticas, aunque aclaró que no será un diálogo “para chamuyar” ni para sostener “el statu quo”, porque -según definió- esa lógica representa “la casta”.

“Estoy ante el desafío más importante de mi vida política y profesional”, afirmó el cuarto jefe de Gabinete de la administración Milei, tras la salida de Manuel Adorni en medio del escándalo judicial por su patrimonio.

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Entre las prioridades que fijó para ea nueva etapa, ubicó la reforma electoral que impulsa el Gobierno, con la eliminación de las PASO como principal objetivo legislativo. Aunque ratificó que esa sigue siendo la posición de la Casa Rosada, también dejó abierta la posibilidad de negociar alternativas en el Congreso para reunir los consensos necesarios.

El funcionario afirmó que buscan que los argentinos “no tengan que ir seis veces a votar”, reducir el costo del sistema electoral y avanzar con el resto de la agenda legislativa del Gobierno. “Tenemos que recuperar la agenda pública” y lograr que “todo lo que el Gobierno tiene lanzado, suceda”, resumió.

El jefe de Gabinete aseguró además que los cambios en el equipo de Gobierno no implican una modificación del rumbo político de la administración libertaria.

Por otra parte, evitó polemizar con Mauricio Macri, pese a las críticas que el Presidente formuló contra el ex mandatario, y destacó “el acompañamiento estoico” del PRO durante estos años y afirmó que “el PRO ayuda” a la gobernabilidad desde el Congreso.

Además, cuestionó con dureza la gestión de Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la inseguridad, la elevada presión impositiva sobre el sector productivo bonaerense y por rechazar varias de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. (Con información de Infobae)