Bahía Blanca dentro de los municipios que registraron más construcción en los últimos años

En un contexto de retracción Bahía Blanca figura dentro de los que más ha consrtruido (Foto N/A)

Entre 2021 y 2025 se registraron 312.272 permisos para construir 85 millones de m2, registrados por 246 municipios, que representan 80% de la población urbana del país, lo que arroja un promedio de 17 millones de m2 por año.

En estos 5 años, la superficie de obra permisada tuvo disminución sucesiva en los 4 primeros, mientras que en 2025 se registró un incremento de 6% respecto a 2024, según un informe de la Fundación Tejido Urbano, según el cual Escobar y Tigre son los municipios donde más se construyó en ese período, luego de Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

En la distribución provincial se advierte que entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires concentra casi la mitad de esta superficie, seguidas por Santa Fe (10%), Córdoba (9%), Mendoza (5%) y Entre Ríos (4%). Las provincias de La Rioja, Catamarca, Chaco, y Formosa tienen una participación muy baja en este aspecto, sumando menos de 2%.

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La Ciudad de Buenos Aires en este lustro acumuló 12 millones de m2 (15%), destacándose además por tener el mayor tamaño promedio de obra (más de 2000 m2). Los municipios bonaerenses del área metropolitana en su conjunto tuvieron más de 20 millones de m2 de superficie permisada (24%).

Sin contar a la CABA, los municipios con mayor construcción fueron Córdoba, Escobar, Tigre, Rosario, La Plata, Gral. Pueyrredón, Luján de Cuyo, Neuquén, Alte. Brown, Berazategui, Salta, Bahía Blanca, Posadas, Moreno, Rio Cuarto y Paraná.

En relación a la población de cada municipio, se destacan casos neuquinos (San Patricio del Chañar, Plottier, San Martín de los Andes), santafecinos (Armstrong, Recreo, San Carlos Centro, Esperanza, Suardi, y Pueblo Esther), así como también Escobar (Buenos Aires), Colonia Caroya (Córdoba), Puerto Deseado (Santa CruR), Mar Chiquita (Buenos Aires), Rawson (Chubut), Luján de Cuyo (Mendoza), San Andrés de Giles (Buenos Aires), Villa Regina (Rio Negro), Paso de la Patria (Corrientes), y Crespo (Entre Rios).

Entre los de menor construcción en relación a su población se destacan varios municipios sanjuaninos (Caucete, 9 de julio, Chimbas, Albardón y Sarmiento), del AMBA (La Matanza, Merlo, José C. Paz, Florencio Varela), y de Tucumán (Aguilares, Monteros, San Miguel de Tucumán).

En la agrupación de estadísticas municipales de construcción por aglomerado, además del AMBA se destacan las áreas metropolitanas de Córdoba (5%), de Neuquén-Cipolletti (4%), de Mendoza (4%), de Rosario (4%), de Mar del Plata (2%) y de Santa Fe (1%).

La variación de la superficie permisada en estos años fue diferente en las principales ciudades argentinas: La Ciudad de Buenos Aires y el resto del área metropolitana tuvieron disminuciones entre 2021 y 2024, con una recuperación parcial en el último año.

En el caso del aglomerado de Córdoba la tendencia fue inversa, con un incremento sostenido en los primeros años y disminuyendo en el último. Neuquén y Mendoza tuvieron una evolución inconstante pero positiva en su tendencia, incrementando la superficie de construcción. En cambio, los aglomerados de Rosario, Mar del Plata, Salta, Santiago del Estero y Paraná tuvieron una disminución casi constante en su construcción.

El tamaño medio de las obras resulta muy superior en el caso de CABA (2032 m2), y luego en San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y Posadas, seguido de varios municipios del conurbano bonaerense que tienen entre 400 y 600 m2 por permiso.

Los municipios de Córdoba, Rosario, Salta y Neuquén siguen en un tercer conjunto con un tamaño entre 300 y 400 m2 por permiso. Los menores promedios se dan en los municipios pampeanos de Gral. Pico y Santa Rosa, así como en Bahía Blanca, Gral. Pueyrredón, Rio Grande y Luján de Cuyo, con un tamaño medio inferior a 200 m2. (N/A)