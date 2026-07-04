Colombia venció a Ghana y jugará ante Suiza en octavos
Se impuso por 1 a 0, con gol de Jhon Arias.
Colombia venció esta noche a Ghana, en el partido que cerró los 16avos de final del Mundial 2026.
El combinado cafetero se impuso por 1 a 0 y avanzó a octavos, donde cruzará con Suiza.
El gol del triunfo lo anotó Jhon Arias, a los 14 minutos del primer tiempo, del juego disputado en el estadio Arrowhead Stadium de Kansas.
En la próxima instancia, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo se medirá ante Suiza, el martes a las 17 en Vancouver.