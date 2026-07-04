Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Mundial FIFA 2026.

Colombia venció a Ghana y jugará ante Suiza en octavos

Se impuso por 1 a 0, con gol de Jhon Arias.

Foto: Olé

Colombia venció esta noche a Ghana, en el partido que cerró los 16avos de final del Mundial 2026.

El combinado cafetero se impuso por 1 a 0 y avanzó a octavos, donde cruzará con Suiza.

El gol del triunfo lo anotó Jhon Arias, a los 14 minutos del primer tiempo, del juego disputado en el estadio Arrowhead Stadium de Kansas.

En la próxima instancia, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo se medirá ante Suiza, el martes a las 17 en Vancouver.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
Deportes.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE