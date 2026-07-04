Colombia venció a Ghana y jugará ante Suiza en octavos

Colombia venció esta noche a Ghana, en el partido que cerró los 16avos de final del Mundial 2026.

El combinado cafetero se impuso por 1 a 0 y avanzó a octavos, donde cruzará con Suiza.

El gol del triunfo lo anotó Jhon Arias, a los 14 minutos del primer tiempo, del juego disputado en el estadio Arrowhead Stadium de Kansas.

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En la próxima instancia, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo se medirá ante Suiza, el martes a las 17 en Vancouver.