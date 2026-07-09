Piden colaboración para encontrar a dos niñas desaparecidas en Pedro Luro

Un hombre denunció en Pedro Luro que desde el viernes de la semana pasada dejó de tener contacto sus hijas de 4 y 6 años de edad, luego de que su madre se las llevara con destino incierto.

Las niñas son Isabella Francesca Aranda, de 6 años, y Aixa Rebeca Aranda, de 4 años. Su progenitora, Erika Analía VIllalba, cerró todas sus redes sociales, desactivó su Whatsapp y no responde ninguna llamada.

Por esta razón, en estos momentos la Estación de Policía Comunal Villarino Segunda-Pedro Luro, con la colaboración de la DDI Bahía Blanca, están buscando tanto a las pequeñas como a su madre.

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Ante cualquier dato de relevancia, comunicarse con la comisaría más cercana, o llamar a los teléfonos 911 o 291-5741633.