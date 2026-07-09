Piden colaboración para encontrar a dos niñas desaparecidas en Pedro Luro
La Policía de Villarino, la DDI Bahía Blanca y la Justicia trabajan en la investigación y solicitan la colaboración de la comunidad.
Un hombre denunció en Pedro Luro que desde el viernes de la semana pasada dejó de tener contacto sus hijas de 4 y 6 años de edad, luego de que su madre se las llevara con destino incierto.
Las niñas son Isabella Francesca Aranda, de 6 años, y Aixa Rebeca Aranda, de 4 años. Su progenitora, Erika Analía VIllalba, cerró todas sus redes sociales, desactivó su Whatsapp y no responde ninguna llamada.
Por esta razón, en estos momentos la Estación de Policía Comunal Villarino Segunda-Pedro Luro, con la colaboración de la DDI Bahía Blanca, están buscando tanto a las pequeñas como a su madre.
Ante cualquier dato de relevancia, comunicarse con la comisaría más cercana, o llamar a los teléfonos 911 o 291-5741633.