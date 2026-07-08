Patagones: se conmemoró el Día de la Independencia con un emotivo acto en Pradere

La comunidad educativa de Pradere en pleno acto por la Independencia

La comunidad de Juan A. Pradere celebró, este miércoles, el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina con un emotivo acto bajo el lema "210 años de Libertad: la alegría de ser Patria".

La ceremonia fue encabezada por el intendente municipal, Ricardo Marino,y la Delegada Municipal, Silvana Dupré; entre otras autoridades. Hubo, además, instituciones educativas, organizaciones intermedias, estudiantes, docentes, familias y vecinos.

Tras el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino, se dio lectura a una salutación enviada por el Inspector Jefe Regional de Educación, Claudio Martini.

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Las palabras alusivas estuvieron a cargo de una estudiante de la Escuela de Educación Primaria de Adultos N.º 709, quien destacó que la independencia es un compromiso que se construye cada día mediante la educación, el trabajo y el respeto.

Posteriormente, la Delegada Municipal, Silvana Dupré, puso en valor el trabajo conjunto de las instituciones de la localidad y afirmó que la patria se construye entre todos.

Al cerrar las alocuciones, el intendente Ricardo Marino expresó que "es un verdadero honor acompañarlos en esta celebración por los 210 años de nuestra Independencia", y sostuvo que aquella decisión histórica de 1816 continúa vigente como un compromiso diario que se fortalece mediante la educación, el trabajo, el respeto y la solidaridad.

La Delegada Municipal, Silvana Dupré

Tras el retiro de las banderas de ceremonia, la celebración continuó con una propuesta artística protagonizada por las instituciones educativas.

La Escuela Primaria N.º 4 presentó la obra "Raíces: sueños de libertad"; el Jardín de Infantes N.º 906 y los JIRIMM interpretaron un carnavalito; las escuelas primarias rurales, junto al taller de folklore "Marcando Tradición", realizaron una chacarera en ronda; la Escuela Secundaria N.º 4 presentó el baile "El Escondido", y el cierre reunió a todas las instituciones en la "Chacarera de la Independencia". (agencia Patagones)