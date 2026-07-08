Condenaron a dos hombres por caza furtiva en el partido de Villarino

Una investigación desarrollada de manera articulada entre el Comando de Prevención Rural, la Fiscalía de Delitos Rurales y el Centro de Monitoreo, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana, culminó con la condena de dos personas por hechos vinculados a la caza ilegal en establecimientos rurales del partido de Villarino.

La causa tuvo su origen el 21 de julio de 2025, cuando se detectó el ingreso no autorizado de cazadores al establecimiento rural "El Chara", donde se constató la caza de animales de la fauna silvestre sin autorización del propietario. A partir de las tareas investigativas, el análisis de registros aportados por el Centro de Monitoreo y el trabajo de campo realizado por efectivos de Policía Rural, la Fiscalía logró reunir las pruebas necesarias para avanzar con el proceso judicial.

Como resultado del juicio abreviado, la Justicia condenó a Omar Silvio Rodríguez como coautor del delito de caza de animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin autorización de su dueño. El imputado recibió una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, además de una inhabilitación especial por dos años para realizar actividades vinculadas con la caza, transporte, almacenamiento, industrialización o comercialización de fauna silvestre. Asimismo, deberá cumplir reglas de conducta durante dos años, entre ellas la prohibición de acercarse al establecimiento rural donde ocurrieron los hechos.

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Por su parte, Mariano Esteban Weinzettel fue condenado como coautor del mismo delito y, además, como autor de tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil, detectada durante un procedimiento realizado el 5 de agosto de 2025 en Pedro Luro. La sentencia estableció una pena de diez meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por dos años para actividades relacionadas con la fauna silvestre y una multa económica, además de las correspondientes reglas de conducta impuestas por el Juzgado.

En el marco de la resolución judicial también se ordenó el decomiso y posterior destrucción de los elementos secuestrados durante la investigación, entre ellos una escopeta, reflectores, linternas y cuchillos utilizados para la actividad ilegal.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se destacó que este resultado es consecuencia del trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas, donde el aporte tecnológico del Centro de Monitoreo, la labor investigativa del Comando de Prevención Rural y la conducción de la Fiscalía de Delitos Rurales permitieron esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la Justicia.

Este tipo de acciones reafirma el compromiso de las instituciones con la protección de la producción agropecuaria, la preservación de la fauna silvestre y la prevención de los delitos que afectan al sector rural, fortaleciendo el trabajo conjunto para brindar mayor seguridad a los productores y a toda la comunidad.