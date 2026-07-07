Paritarias municipales en Patagones: sin acuerdo pero con diálogo

En el marco de una nueva reunión paritaria con los gremios municipales, el intendente Ricardo Marino, analizó la situación económica del municipio, explicó las dificultades financieras que atraviesa la comuna y confirmó que las negociaciones salariales continuarán abiertas para alcanzar un acuerdo que permita mejorar los ingresos de los trabajadores dentro de las posibilidades presupuestarias.

El jefe comunal maragato se refirió a la situación económica del municipio y al desarrollo de las negociaciones paritarias con los gremios, señalando que el contexto financiero continúa siendo complejo.

En ese sentido, explicó que las condiciones económicas no han mejorado y remarcó que la provincia de Buenos Aires también atraviesa una situación difícil, agravada por las diferencias en torno al envío de recursos nacionales y las acciones judiciales vinculadas a esos fondos.

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Marino indicó que la provincia tiene previsto destinar a los municipios el 8 por ciento del presupuesto, correspondiente a determinados recursos, aunque afirmó que “el distrito de Patagones solo recibió 90 millones de pesos en los últimos tres meses y que el resto de los fondos aún no ha sido transferido”. Además, señaló que los empréstitos no se están otorgando, lo que dificulta aún más el panorama financiero.

Frente a este escenario, el intendente sostuvo que continuará manteniendo reuniones con los gremios para avanzar en las negociaciones salariales y buscar alternativas que permitan mejorar los ingresos de los trabajadores municipales sin comprometer las finanzas comunales.

“Debemos seguir conversando con los gremios para ver de qué manera podemos continuar con las paritarias y llegar a un acuerdo salarial que mejore a los trabajadores, evitando que pierdan poder adquisitivo dentro de las posibilidades económicas que tenemos”, expresó.

El palacio comunal maragato, uno de los escenarios para que continúe la negociación paritaria

Asimismo, recordó que el presupuesto municipal, aprobado por el CD, contempló un incremento salarial del 16 por ciento para todo el año y, precisó que ya se ejecutó un 11 por ciento, por lo que resta un 5, previsto para continuar las negociaciones.

Finalmente, Marino informó que la paritaria permanecerá abierta para que los representantes gremiales y los integrantes del gabinete municipal puedan exponer sus planteos y avanzar en la búsqueda de un acuerdo.La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 16 de julio.

9 de Julio en Pradere

El acto oficial por el Día de la Independencia en el partido de Patagones, se concretará este miércoles desde las 10.30, en el SUM de la Escuela Primaria Nº 4 de Juan A. Pradere.

La actividad contará con la participación de la Delegada Municipal, Silvana Dupré; la Inspectora Jefa Distrital, Estela Sosa y cerrará el intendente Ricardo Marino. (agencia Patagones)

