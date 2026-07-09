Coronel Suárez: secuestraron más de 320 gramos de cocaína

La Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez incautó 320 gramos de cocaína luego de haber interceptado en la vía pública una operación de narcomenudeo que determinó el allanamiento del domicilio con el resultado enunciado.

En la tarde del miércoles 8 de julio se detectó en Pasaje Rosa Maier y San Luis, en Pueblo Santa Trinidad, en una plaza del Barrio Manantiales una maniobra compatible con la comercialización de estupefacientes entre dos personas. Tras la intervención, se estableció que Martín Alejandro Sosa de 18 años de edad había entregado, previo pago, una dosis de clorhidrato de cocaína a un masculino mayor de edad, quien confirmó de manera inmediata la transacción realizada.

Como consecuencia, se procedió a la aprehensión de Sosa, secuestrándose en su poder la suma de 30.000 pesos en efectivo y una réplica de pistola calibre 9 mm de aire comprimido. En tanto, al comprador se le incautaron 1,9 gramos de clorhidrato de cocaína.

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A raíz del hecho, la Justicia determinó el allanamiento del domicilio del detenido ubicado en la intersección de las calles Luis de Bernardi y Combatientes de Malvinas, a escasos metros del lugar donde se concretó la venta del estupefaciente.

Mientras se llevaba a cabo el operativo policial sobre el inmueble, un efectivo observó el egreso de Stella Maris Acoria de 20 años de edad, quien transportaba una caja de cartón. Al ser identificada, se constató que en su interior ocultaba 321 gramos de de cocaína, 25 gramos de marihuana, una balanza de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, 71.190 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares, procediéndose a su inmediata aprehensión y al secuestro de la totalidad de los elementos.

Ambos aprehendidos quedaron alojados en los calabozos de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez, a disposición de la UFIJ N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.