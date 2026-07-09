Facundo Tello brilló en Francia-Marruecos y recibió el reconocimiento del intendente bahiense

"Facundo Tello, 100 % orgullo bahiense...".

Con esas palabras, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, celebró en sus redes sociales la actuación del árbitro bahiense en el triunfo de esta tarde de Francia por 2 a 0 sobre Marruecos, donde tuvo una conducción firme y una actuación sin sobresaltos en un partido de máxima exigencia internacional.

El juez bahiense fue destacado por su correcto desempeño, al sancionar un penal para el conjunto francés, mantener el control del encuentro y completar una jornada en la que no necesitó recurrir al VAR por jugadas polémicas ni registró acciones de juego brusco grave.

Cada equipo cometió diez infracciones y Tello, acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, logró llevar adelante el partido con continuidad y criterio uniforme.

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La designación representó una de las pruebas más importantes de su carrera internacional. Su actuación lo mantiene como candidato para ser considerado en los encuentros decisivos del certamen.

Si Argentina no accede a la final, el bahiense podría estar en condiciones de dirigir el partido por el título; en caso de que la Selección dispute esa instancia, sus posibilidades podrían trasladarse al encuentro por el tercer puesto.

Hasta el momento, solo dos árbitros argentinos dirigieron una final de la Copa del Mundo: Horacio Elizondo en Alemania 2006 y Néstor Pitana en Rusia 2018. Facundo Tello busca ahora sumarse a esa histórica lista y continúa llevando el nombre de Bahía Blanca a lo más alto del fútbol mundial.