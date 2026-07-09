Francia le marcó la cancha a Marruecos, le ganó y es el primer semifinalista del Mundial

Francia superó sin grandes inconvenientes a Marruecos por 2-0 en Boston y se clasificó a las semifinales del MUNDIAL 2026, donde espera por España o Bélgica.

El subcampeón actual y el combinado africano se vieron las caras en el Gillette Stadium, con el arbitraje del argentino Facundo Tello.

El equipo de Didier Deschamps controló las acciones del primer tiempo ante un rival imposibilitado de llegar con peligro al área rival.

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Tello marcó penal para los franceses por falta sobre Kyllian Mbappé a los 26 minutos. El capitán de les Bleus se hizo cargo de la ejecución, remató cruzado y Bono se quedó con la pelota para mantener el cero en su arco.

El arquero de Marruecos fue la gran figura de la primera mitad con un par de intervenciones clave.

Francia recuperó en ataque a los 59 minutos, Doué tocó para Mbappé y el 10 se las arregló para perfilarse y sacar un remate a colocar, pegado al palo y a media altura. Imposible para Bono. 1-0 arriba los europeos.

Marruecos sintió el impacto y sólo seis minutos después los galos ampliaron la diferencia. Dembélé tomó la pelota en mitad de cancha, encaró a una defensa que retrocedía y desde la puerta del área anotó el 2-0 de Francia.

A poco más de diez minutos para el final, Deschamps decidió cuidar a Mbappé y Doué con la mente ya puesta en el duelo de semifinales.

Es la tercera ocasión consecutiva en la que Francia alcanza esta instancia y la octava en su historia.