¡Ahora sí hubo final! Napostá, en suplementario, le ganó a Bahiense del Norte: 82-81

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

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Lo que había sido un inicio de serie final fría el lunes, con poco clima, nada tuvo que ver con lo que sucedió esta noche, que terminó con triunfo de Napostá ante Bahiense del Norte, 82 a 81, en suplementario (73-73).

Fue por la serie final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", que se juega al mejor de cinco y está 1-1.

Entre aquel -43 que sufrió el equipo de la Avenida y a +1-necesitando 5 minutos adicionales- generó un gran vuelco a la serie que, desde el próximo lunes continuará en el Casanova, con otro contexto absolutamente diferente.

Y así como antes del inicio del partido el interrogante era cómo reaccionaría un equipo después de perder 95 a 43, ahora se genera otro, para su rival, que parecía tener todo para ponerse 2-0 y terminó siendo testigo de la definición en manos de Nicolás Guerrero que estaba obligado a convertir 2 libres, con 5 décimas, para ganar. Y falló el primero, aunque anotó los dos siguientes.

El primer cambio de escenario fue el ingreso de Santiago por el suspendido Alemañy, que vio el partido desde lo alto de la tribuna del Casanova. Y Pedro tuvo la misión de seguir a Muzi, mientras que Carrizo defendió a Lamonega y el resto se quedó en un triángulo.

Del otro lado, el tricolor designó a Hollender con Heinrich, Roberson con Diel y Luengo con Carrizo.

En el juego de las diferencias, Bahiense rápidamente mostró estar bien plantado atrás y adelante extendió la confianza que había mostrado en el juego uno.

Primero dominó los rebotes y, a partir de ahí, con Lamonega manejando absolutamente todo, el equipo corrió, tuvo fluidez en el ataque estacionado, tomando tiros a distancia y aprovechando cada una de las ventajas en las caídas al cesto.

El 4-8 en triples del primer cuarto obligó a Napostá a estirar su defensa y fue cuando Lamonega dio clase de 1x1.

A la vez, mantuvo su defensa intensa, dobló, congestionó y trabó a Napostá.

El broche del primer cuarto fue el triple de Roberson sobre la bocina, que marcó la máxima diferencia hasta ahí: 22-13.

En el segundo, Lamonega sacó faltas cada vez que puso la pelota en el piso y fue al cesto, y el tricolor sacó 10.

En medio de la confusión de Napo, apareció en un par de oportunidades Diel generándose sus tiros y un parcial de 7-1 entusiasmó a los de la Avenida.

De todos modos, Bahiense mostraba mayor solidez y los bajos porcentajes limitaban a Napostá, porque el tricolor dominaba el rebote en ambos tableros. Y si bien Guerrero generó alguna amenaza, del otro lado Lamonega solucionaba todo. Se fueron al descanso largo 35-30.

Al regreso, con un dominante Hollender, que mostró deseo y no se cansó de cargar sistemáticamente al rebote, además de elevar sus porcentajes en tiros de dos, más la continuidad de Lamonega, el tricolor sacó 11.

En 3 minutos del complemento, Depaoli anotó sus primeros puntos y después repitió, como saliendo del pozo, y ahí el albiazul, con parcial de 8-2 se puso a 3 (41-38).

Pero Napostá no lograba pasar de eso: esporádicos arrestos individuales que por momentos devolvían la ilusión ante la falta de alternativas para superar una defensa insistente y comprometida.

Así y todo, entraron a los últimos 10 minutos 51-47. Era más la diferencia en el juego y el semblante de ambos de lo que marcaba realmente el tablero.

Y Napostá se puso a dos, esta vez sí pudiendo superar su propia barrera, pasando al frente por primera vez en el partido 57-55, con 5m13 por jugar.

A partir de ahí Bahiense también se puso a prueba, porque nunca en la serie había estado abajo. Y Napostá estaba frente al mejor escenario de los 75 minutos que llevaba la final.

No obstante, todo fue muy parejo y hubo una jugada que pareció de quiebre, cuando Roberson recibió falta antideportiva, con 1m56, convirtió los dos libres y Lamonega clavó un triplazo en la reposición: 66-62 arriba Bahiense, con 1m44 por delante.

Claro que a esta altura cada detalle conaba y otra vez se equilibró el juego. Incluso, legó una jugada similar, aunque en el otro aro, cuando Diel tiró tras rebote ofensivo y sancionaron antideportiva, anotando los dos libres Diel y quedando al frente Napostá 67-66.

Poco después Luengo asistió a Hollender en la pintura, este giró y anotó el 69-67, con 27 segundos. Y amplió a 5, con 17 segundos con dos libres de Roberson.

En la siguiente Andés anotó desde la línea (2-2) y Napo se puso a 3, otra vez Roberson recibió falta y no falló (13 de 14 libres convirtió Bahiense en el cuarto).

Lo cierto que Bahiense ganaba 73-68 a falta de 12 segundos. Apareció Diel con un doble (a falta de 4 segundos) desde abajo del aro y en la reposición, increíblemente Muzi no pudo poner la pelota en juego, por lo que cambió la posesión.

Napostá tenía la útima bala y 3 puntos abajo otra vez Diel se vistió de héroe metiendo el triple a falta de 1s04/10 y emapatando en 73.

Sacó Bahiense y tras perderla, Carrizo tuvo el último tiro -forzado y muy lejando- para Napostá, que definitivamente había resucitado.

En el suplementario se mantuvo la tendencia y no se sacaron diferencias, por eso se llegó a un cierre apasionante, digno de una verdadera final.

Napostá perdió por faltas a Carrizo y Andrés.

Con 44 segundos, Lamonega dejó 1 abajo a Bahiense: 80-79. Y Napostá consumió los 24 segundos sin lanzar, por lo tanto le quedó el cierre a Bahiense.

En la reposición, hubo un aclarado para Lamonega que superó a Guerrero, penetró solo y falló el tiro, aunque corrigió Hollender: 81-80 arriba Bahiense, con 4s01/10.

Parecía liquidado, pero no. Había más. Porque Guerrero tomó el último tiro de tres y Lamonega le cometió falta restando cinco décimas. El pibe tenía que meter dos para ganar. Falló el primero y anotó los dos siguientes.

Ahora sí hay final. Y está todo como antes de empezar, ya sin tener en cuenta el +43 de Bahiense o el +1 de Napostá.

El lunes empezarán 1-1. Y el que gane quedará a un triunfo de conseguir el objetivo.

La síntesis:

Bahiense del Norte (81): A. Lamonega (23), S. Luengo (8), G. Muzi (15), E. Roberson (13), J.P. Hollender (18), fi; T. Bonivardo (4), M. Zanotto y B. Lozano. DT: Alejandro Navallo.

Napostá (82): F. Depaoli (10), V. Carrizo (14), P. Santiago (6), M. Diel (21), R. Heinrich (9), fi; N. Guerrero (8) y G. Andrés (14). DT. Fabricio Piccinini.

Cuartos: Bahiense, 22-13; 35-30 y 51-47.

Tiempo regular: 73-73.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Mariano Enrique.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: 1-1.