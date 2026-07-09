Cayó al canal Maldonado: seis personas heridas tras un impactante accidente en la ruta 3
El vehículo, una unidad de transporte por aplicación, sufrió el siniestro en un sector no transitable del kilómetro 692 de la Ruta Nacional 3.
Un Chevrolet Astra gris, que prestaba servicio como vehículo de aplicación, cayó al canal Maldonado, en inmediaciones de la ruta 3 sur y la avenida Buenos Aires, en el sector de puentes, durante la noche de este jueves.
El hecho ocurrió cerca de las 21 y los motivos aún son materia de investigación, ya que el rodado salió de su trayectoria y terminó en un sector no habilitado para la circulación, entre el puente fijo original de la Ruta 3 y el puente Bailey.
Al momento del accidente viajaban seis personas en el vehículo.
Fueron identificados Ricardo Cao, de 33 años; Nahuel Mesa, Antonella Nahuel, Javier Rojas y otro ocupante cuyos datos restaban establecer; además de la conductora, identificada como Andrea Beatriz Gómez Soto.
La chofer fue asistida por personal médico de una ambulancia y trasladada al hospital Municipal, con dolor en el pecho y politraumatismos.
El resto de los pasajeros presentaba golpes, aunque fueron atendidos en el lugar sin necesidad de traslado.
Efectivos de la comisaría Quinta, junto con personal de la UPPL y CP, trabajaron en el operativo para retirar el vehículo del canal.
No se registraron daños en las estructuras de los dos puentes.
La investigación quedó caratulada como "lesiones culposas" y se busca determinar las causas que provocaron el accidente.