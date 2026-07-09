Cayó al canal Maldonado: seis personas heridas tras un impactante accidente en la ruta 3

Un Chevrolet Astra gris, que prestaba servicio como vehículo de aplicación, cayó al canal Maldonado, en inmediaciones de la ruta 3 sur y la avenida Buenos Aires, en el sector de puentes, durante la noche de este jueves.

El hecho ocurrió cerca de las 21 y los motivos aún son materia de investigación, ya que el rodado salió de su trayectoria y terminó en un sector no habilitado para la circulación, entre el puente fijo original de la Ruta 3 y el puente Bailey.

Al momento del accidente viajaban seis personas en el vehículo.

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Fueron identificados Ricardo Cao, de 33 años; Nahuel Mesa, Antonella Nahuel, Javier Rojas y otro ocupante cuyos datos restaban establecer; además de la conductora, identificada como Andrea Beatriz Gómez Soto.

La chofer fue asistida por personal médico de una ambulancia y trasladada al hospital Municipal, con dolor en el pecho y politraumatismos.

El resto de los pasajeros presentaba golpes, aunque fueron atendidos en el lugar sin necesidad de traslado.

Efectivos de la comisaría Quinta, junto con personal de la UPPL y CP, trabajaron en el operativo para retirar el vehículo del canal.

No se registraron daños en las estructuras de los dos puentes.

La investigación quedó caratulada como "lesiones culposas" y se busca determinar las causas que provocaron el accidente.