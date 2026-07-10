El árbitro de Argentina ante Suiza cuenta con una polémica en la Champions League

El árbitro portugués João Pinheiro será el encargado de impartir justicia en el partido entre la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El referí con recorrido en torneos UEFA tiene una fuerte controversia que protagonizo recientemente en un encuentro de Champions League entre el Bayern Munich y Paris Saint Germain por las semifinales.

En aquel encuentro, omitió sancionar un penal para el conjunto alemán tras una clara mano dentro del área ejecutada por su compatriota Joao Neves, una acción que desató las protestas masivas del equipo bávaro y que tampoco fue corregida desde el VAR.

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Nacido en Vila Nova de Famalicão, el juez de 38 años sumará su primera experiencia dirigiendo al seleccionado que conduce Lionel Scaloni, aunque no ocurrirá lo mismo con el representativo helvético.

Durante la instancia de grupos del presente torneo, Pinheiro ya fue el árbitro durante la victoria de Suiza ante Bosnia por 4 a 1, un cotejo donde exhibió tres tarjetas amarillas y expulsó de forma directa al defensor Tarik Muharemovic. Además, el colegiado luso viene de impartir ley en la victoria de Canadá ante Sudáfrica por los 16avos de final.

Trayectoria en ascenso

A pesar de ese tropiezo, el árbitro posee una carrera internacional con una gran trayectoria que comenzó a edificarse en 2016, un año después de su estreno oficial en la primera división de Portugal.

Tras debutar en la fase de grupos de la Champions League en el certamen correspondiente al año 2022/23, el referí logró instalarse como una de las alternativas fijas para la UEFA, habiendo dirigido también en agosto pasado el partido decisivo de la Supercopa que protagonizaron el PSG y el Tottenham.

Para el choque de este sábado a las 22 (hora argentina), estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como jueces de línea, mientras que el canadiense Drew Fischer oficiará de cuarto árbitro. (NA).