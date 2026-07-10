Mbappé contó la charla que tuvo con Tello antes de fallar el penal: "Eso me distrajo"

Kylian Mbappé habló sobre la charla que tuvo con el bahiense Facundo Tello, en jun momento clave del partido que le dio a Francia la clasificación a la semifinal del Mundial, tras vencer a Marruecos por 2 a 0.

El arquero Yassine Bounou le contuvo un penal al capitán francés, cuando el juego todavía estaba 0 a 0, y antes de lanzar tuvo un diálogo con el árbitro bahiense.

"Disparé y lo detuvo, no disparé bien", admitió el jugador del Real Madrid, quien luego marcó el 1 a 0 y llegó -al igual que Lionel Messi- a 8 goles en el actual torneo.

Además, contó cómo vivió la previa al penal con Facundo.

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"Es complicado, porque hay... una situación en la que el árbitro me dijo que era penal. Así que le pregunto si el chequeo había finalizado y me dijo que sí", explicó Mbappé.

"A partir de ahí -agregó- comenzó la transición con Osmane (Dembelé), que me da la pelota. Él (Tello) viene a mí, cuando empiezo a concentrarme para decirme que no hay penal. Así que no sé, puse la pelota en mis manos, volvió a decirme que hay penalización", continuó.

Luego, siguió contando el ida y vuelta que tuvo con Facu y sentenció: "Eso me distrajo".

No obstante, Francia terminó ganando y jugará la semifinal del Mundial ante el vencedor del duelo entre España y Bélgica, que se medirán este viernes a las 16.

El duelo por un lugar en la final irá el martes a las 16.