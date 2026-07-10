Mbappé contó la charla que tuvo con Tello antes de fallar el penal: "Eso me distrajo"
El capitán francés hizo un gol en la victoria ante Marruecos por 2 a 0.
Kylian Mbappé habló sobre la charla que tuvo con el bahiense Facundo Tello, en jun momento clave del partido que le dio a Francia la clasificación a la semifinal del Mundial, tras vencer a Marruecos por 2 a 0.
El arquero Yassine Bounou le contuvo un penal al capitán francés, cuando el juego todavía estaba 0 a 0, y antes de lanzar tuvo un diálogo con el árbitro bahiense.
"Disparé y lo detuvo, no disparé bien", admitió el jugador del Real Madrid, quien luego marcó el 1 a 0 y llegó -al igual que Lionel Messi- a 8 goles en el actual torneo.
Además, contó cómo vivió la previa al penal con Facundo.
"Es complicado, porque hay... una situación en la que el árbitro me dijo que era penal. Así que le pregunto si el chequeo había finalizado y me dijo que sí", explicó Mbappé.
"A partir de ahí -agregó- comenzó la transición con Osmane (Dembelé), que me da la pelota. Él (Tello) viene a mí, cuando empiezo a concentrarme para decirme que no hay penal. Así que no sé, puse la pelota en mis manos, volvió a decirme que hay penalización", continuó.
Luego, siguió contando el ida y vuelta que tuvo con Facu y sentenció: "Eso me distrajo".
No obstante, Francia terminó ganando y jugará la semifinal del Mundial ante el vencedor del duelo entre España y Bélgica, que se medirán este viernes a las 16.
El duelo por un lugar en la final irá el martes a las 16.