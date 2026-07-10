Otro capítulo de Bahiense del Norte-9 de Julio en la serie final del Femenino

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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9 de Julio y Bahiense del Norte disputan, desde las 21, en Pacífico, el segundo punto de la serie final -al mejor de cinco- corrrespondiente al primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino "Viviana Albizu".

Dirigirán Sam Inglera⁩, Alexia González y Yamila Nicoletta.

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En la apertura de la misma se impuso el albiazul, 71 a 62.

Para hoy, el equipo de Julián Turcato volverá a tener a Isabel Sorzini y será baja Jésica Azaroff (se lesionó un dedo), en medio de un calendario cargado, ya que paralelamente están disputando los cruces de la Liga Provincial.

Al respecto, curiosamente aún no recibieron la notificación oficial si mañana jugarán en su cancha ante Estudiantes, al que vencieron en el primer juego de la serie, en Olavarría, ya que los visitantes habían solicitado postergarlo para el domingo.

Las tricolores, en tanto, contarán con la presencia de Ana Liz Carcas -al menos en el banco- tras estar ausente en el juego 1 a raíz de un golpe sufrido en el último partido de fase regular.

"Mañana Carcas va a estar en el banco, no estamos seguros si jugará", dijo el entrenador Luciano Deminicis.

De todos modos, Bahiense se ilusiona con poder empatar la serie.

"El primero partido fue parejo en general, pero hubo un período de 5-6 minutos en el segundo cuarto donde ellas hicieron la diferencia y a partir de ahí nos costó remontar el marcador. Nos pusimos a 4 en la mitad del último cuarto, pero pronto recuperaron la ventaja de 8-10 que mantuvieron hasta el final", puntualizó el DT.