Sportivo-San Lorenzo continúan la final de la LBB Plata, ahora en Villa Mitre

La previa de los DT: Miguel Loffredo (SB) y Nicolás Becchina (SL). Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

San Lorenzo irá a cancha de Villa Mitre para enfrentar a Sportivo Bahiense, buscando la segunda victoria en la serie final -al mejor de cinco- correspondiente al primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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El juego en el José Martínez comenzará a las 21 y será arbitrado por Emanuel Sánchez, Sebastián Gianino y Juan Cruz Schernenco, con Diego Kessler como comisionado técnico.

Ambos planteles están completos para esta noche.

En el primer partido Sanlo se impuso 71 a 66, en cancha de Olimpo, donde hace las veces de local.

"En el primer cuarto se vieron muchos errores producto de la lógica ansiedad del inicio de una final, y con el correr del primer tiempo nos pudimos acomodar, sobre todo defensivamente. Ya en el segundo tiempo pudimos fluir más ofensivamente, encontrando las situaciones que teníamos previstas", sintetizó Nicolás Becchina, el entrenador de Sanlo.

"En definitiva, los detalles fueron jugando a nuestro favor. Debemos seguir mejorando y estando atentos, porque a medida que avance la serie entre dos equipos tan parejos esos detalles van a ser la clave", entendió.

En el otro banco, Miguel Loffredo buscó las respuestas a la derrota.

"Nunca encontramos la circulación de pelota que caracteriza al equipo y no pudimos tomar tiros cómodos, mérito de la defensa de San Lorenzo. Nuestro juego interior estuvo flojo y no tuvimos puntos cerca del aro. Ellos nos llevaron a jugar a su ritmo y nunca pudimos encontrale la solución a esas situaciones", puntualizó el Colo.

De todos modos, esto recién empieza y tienen tiempo para corregir, algo que ya se evidenció en el tramo final del primer partido,

"Lo bueno es que encontramos en el último cuarto una dinámica de juego presionando todo el campo, lo cual nos permitió achicar diferencias y ponernos en juego. Y eso nos da una mejor imagen para el segundo juego", se esperanzó Loffredo.

Sportivo en semifinales, al igual que ahora en la final, también comenzó perdiendo la serie -al mejor de tres- frente a Comercial.

San Lorenzo, por su parte, ganó cinco de los seis partidos de playoffs.

El tercer juego de esta serie se jugará el próximo martes, nuevamente en el Norberto Tomás.