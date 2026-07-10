Cómo disfrutar los partidos con responsabilidad en un Mundial que también se juega con el corazón

El Mundial es una fiesta colectiva que reúne a familias y amigos con los que se comparten cábalas, festejos y emociones, pero también modifica hábitos cotidianos, ya que, se duerme menos, se come distinto, se toma más alcohol, se alteran horarios y, muchas veces, los partidos se viven con una intensidad emocional fuera de lo habitual.

“El Mundial nos saca de la rutina y cuando salimos de la rutina, también cambiamos conductas: comemos distinto, tomamos más alcohol, dormimos menos, nos emocionamos más y nos movemos de otra manera”, explica el médico Ignacio Bluro en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“No se trata de alarmar ni de decirle a la gente que no disfrute, al contrario, se trata de entender qué cosas pueden ser riesgosas y cuáles pueden ser una oportunidad para cuidarnos mejor”, agregó.

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La recomendación no es dejar de vivir el Mundial, sino planificar los encuentros con cierto criterio: elegir comidas más livianas, moderar el consumo de alcohol, hidratarse, respetar la medicación indicada, evitar excesos y procurar descansar

En ese contexto, Bluro, quien es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos y del Área de Hipertensión Pulmonar del Hospital Italiano (Buenos Aires) invitó a disfrutar el Mundial con responsabilidad, especialmente en personas con antecedentes cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, arritmias o factores de riesgo.

"Si una persona hipertensa, diabética o con antecedentes cardíacos se junta a ver un partido, come pesado, toma alcohol, duerme poco y encima vive una situación de mucha emoción, todo eso puede impactar en su salud”, expresó.

Por eso, la recomendación no es dejar de vivir el Mundial, sino planificar los encuentros con cierto criterio: elegir comidas más livianas, moderar el consumo de alcohol, hidratarse, respetar la medicación indicada, evitar excesos y procurar descansar, especialmente cuando los partidos terminan tarde o se superponen con jornadas laborales.

Cuándo consultar al médico

Ya sea durante el Mundial o en cualquier otro momento, desde el citado centro de salud recuerdan que es importante prestar atención a cualquier síntoma o señal que resulte inusual, desproporcionada o que persista más allá del momento de emoción.

“Cada persona conoce su cuerpo, y cuando algo llama la atención o se siente diferente, es mejor pedir asistencia”.

Entre los principales signos de alerta se encuentran el dolor o presión en el pecho, falta de aire, palpitaciones intensas o persistentes, mareos, sensación de desmayo, sudoración fría, debilidad marcada o aumento significativo de la presión arterial en personas hipertensas.

En este sentido, Bluro advirtió: “Cada persona conoce su cuerpo, y cuando algo llama la atención o se siente diferente, es mejor pedir asistencia”.

Además, los especialistas señalaron que las personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, antecedentes de infarto o arritmias deben mantener sus controles, cumplir con la medicación indicada y evitar suspender tratamientos durante períodos de festejos, viajes o cambios de rutina. (NA).