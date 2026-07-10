El gasto público cayó 2,3 % en el primer semestre

Javier Milei y Luis Caputo mantuvieron el recorte fiscal en el inicio del año

El gasto público primario de la Administración Nacional cerró el primer semestre con una caída real del 2,3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

A pesar de que en el mes de junio el gasto registró una suba puntual del 3,7 %, el acumulado de los primeros seis meses mantiene la tendencia a la baja.

Los rubros con mayores recortes fueron el financiamiento a las provincias y la inversión en infraestructura, mientras que las partidas destinadas a subsidios mostraron comportamientos dispares.

De acuerdo con el informe de la consultora Analytica, el gasto primario devengado alcanzó una reducción acumulada en la primera mitad del año, destacando que "en el primer semestre acumula una baja del 2,3 % interanual".

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El documento utiliza datos basados en información disponible al 3 de julio para analizar la dinámica fiscal.

Las transferencias a las provincias lideraron el ajuste del semestre. El informe señala que "el mayor ajuste correspondió a transferencias a provincias (-62,1 %), aunque, descontando el efecto de las transferencias a hospitales SAMIC, la caída acumulada se reduce al 52,3 %".

Por su parte, la obra pública mostró una contracción acumulada del 32,4 % en términos reales.

En el detalle de junio, la baja en este sector fue del 74,9 %, con retrocesos tanto en construcciones como en transferencias de capital.

En contraste, los subsidios destinados a la energía mostraron una dinámica opuesta.

Según el documento, "el mayor incremento real se dio en subsidios económicos (+29,6 %), impulsado exclusivamente por los energéticos (+73,7 %)".

En cambio, el sector transporte registró un recorte del 24 % en el semestre, afectado por la baja en transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.

El gasto en seguridad social tuvo variaciones mínimas durante la primera mitad del año. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3 %.

Por otro lado, las partidas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares se mantuvieron en niveles similares al año anterior, con un incremento de apenas el 0,3 %.

Finalmente, el reporte detalla el estado de la deuda flotante, que se refiere a los pagos pendientes del Estado.

"En el primer semestre del año, la deuda flotante acumulada es de $3,9 billones, equivalente al 0,3 % del PIB".

Este nivel es similar al registrado en junio de 2025 y responde en parte al pago estacional de aguinaldos. (NA)