La crítica de Haaland al bahiense Facundo Tello tras Francia-Marruecos

Erling Haaland criticó la demora que hubo antes del penal que Kylian Mbappé falló en el triunfo de Francia ante Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026.

El delantero noruego siguió el partido por televisión desde la concentración de su seleccionado y apuntó contra el extenso tiempo de revisión previo a la ejecución, en una jugada que tuvo como árbitro principal al argentino Facundo Tello.

“Tener que esperar 5 minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo”, escribió Haaland en su cuenta de Snapchat, en referencia al lapso que pasó entre la infracción sobre Mbappé y el remate que terminó atajando Yassine Bounou.

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La jugada fue una de las decisiones más importantes del partido para el árbitro bahiense, quien sancionó penal para el equipo dirigido por Didier Deschamps.

Sin embargo, la demora no tuvo como principal responsable al árbitro de campo, sino al VAR, comandado por el también argentino Hernán Mastrángelo, que se tomó varios minutos para revisar la secuencia completa.

Primero se analizó una posible falta sobre Achraf Hakimi en el inicio de la acción y luego se revisó si la caída de Mbappé dentro del área podía haber sido simulación.

Finalmente, la decisión de Tello fue ratificada y Francia contó con la chance de ampliar la ventaja, aunque Mbappé no pudo convertir por la gran respuesta de Bono.

Más allá de esa situación puntual, Facundo tuvo un buen desempeño general y logró sacar adelante un partido complejo, aunque la demora del VAR abrió espacio para críticas externas como la de Haaland.

Francia terminó imponiéndose ante Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial, donde enfrentará al ganador del cruce entre España y Bélgica. (NA).