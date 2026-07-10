Preocupación en la Orquesta Sinfónica Provincial por los bajos salarios y la falta de infraestructura

Integrantes de la Orquesta Sinfónica Provincial de nuestra ciudad manifestaron que se encuentran preocupados por los bajos salarios, adviertieron que muchos músicos se han ido en los últimos meses y reiteraron el deseo de contar con una sede propia en Bahía Blanca.

Además, desde fines de marzo, el ente se declaró en estado de asamblea permanente.

"La orquesta está sonando mejor que nunca, a la gente le encanta y estamos muy orgullosos de lo que hacemos. Estamos peleando para que mejore un poco la situación salarial, que no se nos vayan los músicos y que siga sonando así", señaló Matías Morelli, delegado y percusionista, invitado al programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13.30 a 15.00 por LU2 y La Nueva Play —el canal de streaming de lanueva.com—.

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"Para tomar de referencia, la categoría 15, la más baja, que son los bailarines y casi todos los músicos de cuerda, está cobrando 1.300.000 pesos. A eso, sumale que se están demorando mucho las designaciones y entre que concursás y cobrás el sueldo, pasan más de seis meses. El diferencial que tenemos nosotros, porque no vivimos en una burbuja, es que tenemos concursos muy exigentes y que generalmente los gana gente que no es de la ciudad", detalló.

"No estamos en peligro, pero no quiero estar en peligro y mi rol es ir prendiendo las alarmas", manifestó Morelli.

Estefanía Blanco, clarinetista, agregó que "se nos están yendo muchos músicos, ya van 14 en este último tiempo".

"En la comparativa con otras orquestas sinfónicas del país, del mismo nivel, están cobrando mucho mejor; hemos quedado en desventaja. Además, nosotros no solo tenemos los gastos de vida básicos como cualquier persona, sino también un gasto extra que es el mantenimiento del instrumento, que son nuestros y en muchos casos es carísimo".

Junto al Coro Estable de Bahía Blanca y al Ballet del Sur, la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca pertenece a Organismos Artísticos del Sur (OAS), dependientes de la Provincia.

"La relación que tenemos es excelente —recalcó Morelli—. Tenemos diálogo constante con el coordinador, que es Sebastián Berenguer; él comprende la situación. Pero hay otros niveles y no estamos pudiendo plantear la situación en La Plata, porque hay que ir a una mesa técnica y a una paritaria en la que nosotros tengamos una salvedad para esta situación particular porque queremos que la orquesta siga teniendo este nivel".

En ese sentido, Blanco señaló que la Orquesta tiene un convenio con el Teatro Municipal, más allá que desde la inundación se presentan en el Gran Plaza Teatro.

"El reclamo de una sede provincial viene desde hace mucho. Y después de la inundación, el organismo funciona en salas alternativas, así que es el momento para empezar a visibilizar un poco más lo de la sede propia", sostuvo.

"Estamos haciendo relevamientos de espacios para, cuando haya un financiamiento, poder licitar. Se barajan millones de ideas", añadió Morelli.

Mirá la entrevista completa a continuación: