El Municipio pidió una prórroga en las concesiones de las líneas de colectivo en Bahía

El Municipio presentó ante el Concejo Deliberante un expediente mediante el cual solicita una prórroga del servicio de colectivos de nuestra ciudad hasta junio de 2027.

La iniciativa pretende mantener los servicios de las diferentes líneas entre las empresas San Gabriel, Rastreador Fournier y Bahía Transporte Sapem por el plazo de un año.

La decisión se justifica mediante un escrito en el cual se afirma que el contrato actual venció el 1 de julio y es necesario extenderlo, ya que se diagrama un nuevo proceso licitatorio que pronto será remitido al Concejo Deliberante.

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Además afirma que el retiro de subsidios del Estado Nacional en 2023 perjudicó al sistema y que los subsidios provinciales resultan insuficientes para el correcto funcionamiento del sistema.

También se explica que los daños provocados por la inundación postergaron el nuevo llamado a licitación y que el sistema se encuentra en emergencia.

El pedido ingresó al legislativo el martes pasado pero no reunió los 16 votos que se necesitaban para que sea tratado sobre tablas en la sesión del miércoles pasado, por lo tanto, y como ocurre en esos casos, quedó para el orden del día de la próxima sesión.