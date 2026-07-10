Polémico beneficio a una mujer condenada como líder de una banda narco

Alarcón recibió 10 años de prisión. Fue la pena más alta de las 6 que se impusieron a la banda.

Mirta Alejandra Alarcón, considerada la jefa de una banda narco que operaba en nuestra ciudad y condenada a 10 años de prisión en 2023, recibió el beneficio del arresto domiciliario por parte del Tribunal de Casación Penal bonaerense.

La polémica medida la dictó la Sala V del cuerpo judicial platense, con los votos de los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Mario Kohan. Se trata de la misma sala que había confirmado la sentencia a fines de 2024.

De esa manera se confirmó lo que había dispuesto el exjuez de Ejecución Penal bahiense, Onildo Stemphelet, y se revocó el fallo de la Sala I de la Cámara Penal local, que consideraba que Alarcón debía seguir en la cárcel.

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Para llegar a la controvertida resolución, Bouchoux, con la adhesión de Kohan, consideraron que la postura de la Cámara bahiense era arbitraria y carecía de base legal.

Explicaron que la mujer había recibido el beneficio por sufrir desde 2015 una enfermedad delicada y tener 4 hijos menores, de entre 4 y 14 años de edad.

"Es necesario decir que el enfoque de género es fundamental en los procesos penales seguidos a mujeres imputadas por delitos vinculados a estupefacientes, a fin de neutralizar y contrarrestar los sesgos o estereotipos subyacentes en la administración de justicia.

"La aplicación de esta perspectiva permite advertir que, con frecuencia, la participación de las mujeres en esta clase de ilícitos no violentos se encuentra determinada por contextos de extrema vulnerabilidad social, económica o de sumisión a redes de criminalidad bajo violencia de género", remarcó Casación.

En consecuencia, Alarcón seguirá cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario, teniendo en cuenta que la revocatoria intermedia de la Cámara no tuvo efectos prácticos porque estaba pendiente este fallo de Casación.

Otras cinco condenas

El Tribunal en lo Criminal N° 3 de nuestra ciudad le había impuesto la pena más alta a Alarcón, como coautora de comercialización de drogas en dosis fraccionadas destinadas de manera directa a potenciales consumidores, agravado por la intervención organizada de 3 o más personas y por servirse en su operatoria de menores.

En ese debate también recibieron 8 años de cárcel Matías Delgado y Ezequiel Cuevas; 7 años, Sergio Cortez; 6 años y medio, Ayelén Díaz y 6 años, Sabrina Cuevas.

Según la imputación, entre marzo de 2018 y enero de 2021, los procesados habían comercializado drogas "en domicilios ubicados en Falcón al 2.800, "en una casaquinta y otras dependencias anexas emplazadas en la intersección noreste de las vías del ferrocarril y el cauce del arroyo Napostá, y en la Unidad Penal N°4".

Se indicó que durante la investigación también se determinó que "los acusados realizaban entregas de droga mediante encuentros acordados previamente o delivery, valiéndose de la utilización de menores de edad".