Un delincuente quedó filmado mientras robaba en una vivienda de Villa Muñiz

Un vecino del barrio Villa Muíz denunció un robo bajo la modalidad "escruche", al aprovechar la ausencia de los moradores.

El hecho ocurrió el pasado lunes al mediodía, cuando, en apenas diez minutos, un delincuente solitario ingresó a una vivienda ubicada en calle Castellar al 3200, aprovechando que su mujer salía para llevar a sus hijos al colegio.

Según lo informado a La Nueva. por el propietario de la vivienda y por los registros de las cámaras de seguridad del damnificado y de varios vecinos de la cuadra, el asaltante caminaba por la vereda cuando divisó que la mujer abría el portón delantero. El sospechoso caminó hasta la mitad de la cuadra y esperó a que la vecina doblara la esquina. Una vez que la zona quedó despejada, regresó para ingresar a la propiedad.

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Maximiliano, dueño de la vivienda y víctima del robo, relató el escenario con el que se encontraron al regresar: "Primero llegó mi señora y a los pocos minutos llegué yo. Nos encontramos con todo revuelto y un desorden total. Teníamos toda la casa dada vuelta"

Los videos muestran cómo el delincuente se acercó primero a una ventana del frente con intenciones de forzarla. Al notar que no podía vulnerarla, saltó la reja del frente de la vivienda y se dirigió hacia el patio trasero, logrando ingresar al inmueble a través de la puerta posterior.

Según detalló el hombre, el delincuente escapó con dos taladros inalámbricos, auriculares y una consola PlayStation completa con sus accesorios, "y después sale con todas mis cosas por la ventana de enfrente, por la misma que él quiso forzar".

"Está hecha la denuncia correspondiente en la comisaría Cuarta, por lo que tengo entendido están trabajando en esto", cerró el damnificado.