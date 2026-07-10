Las Leonas, con plantel confirmado para la Copa del Mundo de Países Bajos y Bélgica
La máxima competencia internacional congregará a un total de 32 seleccionados, divididos en 16 equipos femeninos y 16 masculinos.
El cuerpo técnico de Las Leonas, comandado por Fernando Ferrara, anunció la lista de las 20 jugadoras que conformarán el plantel para la Copa del Mundo de Hockey 2026, a disputarse en forma conjunta en Países Bajos y Bélgica.
La máxima competencia internacional congregará a un total de 32 seleccionados, divididos en 16 equipos femeninos y 16 masculinos. Los encuentros se disputarán en dos sedes oficiales: el estadio Wagener, ubicado en la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos), y el nuevo Belfius Hockey Arena, emplazado en Wavre (Bélgica).
Las siguientes son las jugadoras convocadas, sin integrantes bahienses o de la región:
Cristina Cosentino
Mercedes Artola
Agustina Gorzelany
Valentina Raposo
Sofía Cairo
Sofía Toccalino
Milagros Alastra
Emma Knobl
Agostina Alonso
Juana Castellaro
Victoria Miranda
Victoria Sauze
Eugenia Trinchinetti
Paula Ortiz
Maria José Granatto
Victoria Granatto
Julieta Jankunas
Zoe Díaz
Brisa Bruggesser
Lara Casas
Tras obtener el subcampeonato en la FIH Pro League 2025-26, el seleccionado nacional retomó los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo el último lunes. Allí encarará la recta final de preparación hacia el Mundial 2026, el máximo objetivo de este año.
El fixture de la Argentina
El seleccionado femenino, integrante del Grupo B, hará su presentación en el día inaugural de la competencia en Bélgica. El conjunto nacional buscará la clasificación a la siguiente instancia enfrentando a Estados Unidos, Alemania y Escocia:
Sábado 15 de agosto (12:30) vs. Estados Unidos
Lunes 17 de agosto (12:00) vs. Alemania
Miércoles 19 de agosto (6:00) vs. Escocia