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Fútbol.

Con un bahiense como capitán, Racing venció a River y se consagró campeón en Reserva tras 63 años

La Academia se impuso por 2 a 1 en cancha de Banfield y se adjudicó el Torneo Proyección Apertura.

El bahiense Galo Volpe intenta escapar de la marca en la final de Reserva. Foto: LPF

Con el bahiense Galo Volpe como capitán, Racing venció esta tarde a River Plate, dirigido por el puntaltense Marcelo Escudero, y se consagró campeón del Torneo Proyección Apertura, la antigua Reserva.

La Academia se impuso por 2 a 1 en la final del certamen, que se disputó en cancha de Banfiield y ante un muy buen marco de público.

El elenco de Avellaneda comenzó ganando con gol de Francisco Fraga, a los 27 minutos.

Mientras que el Millonario, que jugaba con 9 desde el primer tiempo, lo empató por intermedio de Santiago Espíndola, a los 49 minutos.

Finalmente, Santino Aguirre marcó el gol del del título a los 76 minutos.

Previamente, en River habían visto la roja Benjamín Espinosa (a los 34 minutos) y Thiago Acosta (44m.), por sendas agresiones.

Previo a este partido, Racing había vencido como visitante a Independiente (3 a 2) y Vélez Sarsfield (1 a 0) en cuartos de final y semifinales.

En cuanto al bahiense Galo Volpe, fue titular y capitán esta tarde, saliendo reemplazado en el entretiempo por Joaquín Dobal.

El lateral izquierdo surgido en Liniers tiene 22 años, y a principio de este año firmó su primer contrato profesional, siendo unos de los referentes hace un tiempo de la Reserva.

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