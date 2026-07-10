Joaquín Sánchez, a la Liga Argentina: "Será un lindo desafío volver al país"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez

Joaquín Sánchez retornará de España al básquetbol argentino, tras acordar su vinculación a La Unión (Colón), de cara a la próxima edición de la Liga Argentina.

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El escolta, de 28 años, viene de una experiencia en CB Salou, que descendió a la Tercera FEB, cuarta categoría del básquetbol español, después de cuatro temporadas en la Segunda FEB.

"Estoy muy contento con el fichaje y el regreso al país. Cuando llegó la propuesta prácticamente no lo dudé. Todos me hablaron excelente del club y su gente; es una ciudad muy linda, con playa, y llegaron a semifinales la última temporada, por lo cual quedó la vara alta y eso me motiva un montón", le dijo Joaquín a La Nueva.

Su última experiencia en Argentina había sido en Jujuy Básquet.

"Tuve una gran temporada en Jujuy -recordó-, y la conferencia Sur se está poniendo fuerte, por lo que será un lindo desafío volver al país y competir en esa conferencia".

-¿Haber descendido la última temporada en España también te obligaba a cambiar un poco de aire?

-No, para nada. No es por un cambio de aire. Tenía como prioridad volver a Argentina y quería jugar en la categoría, pero también estaba evaluando opciones tanto en España como en Italia. Mas allá de descender me fue bien en lo personal y nosotros los argentinos un descenso lo vivimos muchísimo más pasional y sentimental que ellos. Entonces, duele el doble.

Catani, a Mendoza

Iván Catani regresó al básquetbol mendocino, para jugar por Macabi, tras disputar con deportivo Norte (Armstrong) la última temporada de la Liga Argentina.

El alero había dejado muy buena imagen en Mendoza, con la camiseta de Godoy Cruz. Justamente con ese equipo, en el reciente torneo Apertura brilló Federico Harina, elegido el MVP de las finales.