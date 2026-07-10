El Récord Guinness que ostenta el estadio donde jugarán Argentina-Suiza

La Selección argentina se enfrentará este sábado con Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, y el encuentro se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Este estadio, que fue inaugurado en 1972, tuvo un costo de construcción de 43 millones de dólares y cuenta con capacidad para 79,451 espectadores.

Entre las características y curiosidades más relevantes, el estadio donde hacen de locales los Kansas City Chiefs, que se consagraron campeones de la NFL en 1969, 2019, 2022 y 2023, fue catalogado como el más ruidoso del mundo.

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De hecho, ostenta el Récord Guinness del estadio abierto más ruidoso del planeta, alcanzando los 142.2 decibelios en 2014 (un nivel de ruido similar al de un avión de combate despegando a pocos metros).

Su diseño fue muy innovador para la época en la que fue inaugurado. Este estadio se construyó específicamente para el fútbol americano y su forma de tazón doble garantiza que haya una excelente vista al campo de juego desde casi cualquier asiento.

Los vigentes campeones del mundo ya jugaron un partido de este Mundial en el Arrowhead Stadium: en el 3-0 a Argelia, por la primera fecha del Grupo J, donde Lionel Messi se lució con un hat-trick.

El hogar de los Chiefs: este estadio es en el que hacen de locales los Kansas City Chiefs, un equipo que se consagró campeón de la NFL en 1969, 2019, 2022 y 2023.