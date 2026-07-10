Shakira adelantó cómo será el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La estrella internacional Shakira habló sobre el espectáculo que brindará en la final de la Copa del Mundo 2026 el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Se tratará del primer show de medio tiempo en la historia de los mundiales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, este hecho histórico reunirá en un mismo escenario a la cantante colombiana, la reina del pop, Madonna, la banda de K-pop, BTS y la estrella juvenil, Justin Bieber.

En una entrevista con The Capital Evening Show With Jimmy Hill emitida hace unos días, la superestrella adelantó que el show no será como el que brindó al comienzo del campeonato: “Tengo que pensar bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Va a ser un show de medio tiempo compartido… va a ser bastante histórico, cinco artistas increíbles, bueno, cuatro artistas increíbles más yo”, continuó.

Si bien aún no hay nada escrito en papel, Shakira comentó la existencia de una reunión previa para ultimar detalles; “Nos reuniremos todos y veremos cómo va a ser, pero tengo mucha curiosidad”, dijo.

Días atrás, la FIFA anunció la participación de Justin Bieber, Gustavo Dudamel y el coro PS22, con un featuring de la banda Coldplay para el show de la final del Mundial 2026.

“Realmente espero que Chris Martin también esté cantando”, dijo la cantante sobre la reciente modificación. Además de tener una breve participación, el líder de Coldplay oficiará como curador del espectáculo de 11 minutos.

Esta nueva propuesta musical tiene el propósito de recaudar fondos para la Fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo. (Fuente: NA).